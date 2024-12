Ondata di freddo in arrivo in Puglia: temperature in calo e possibili nevicate sui Monti Dauni

La Puglia si prepara ad affrontare una prima ondata di freddo invernale, con l’arrivo di correnti artiche provenienti dal Nord Europa che porteranno un netto calo delle temperature e un incremento dell’instabilità atmosferica. Secondo quanto riportato dal meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, già da domani la regione inizierà a risentire degli effetti di un primo impulso freddo che renderà il clima più rigido e porterà piogge intermittenti e venti sostenuti, specialmente nelle aree settentrionali della regione.

Le previsioni per i prossimi giorni

Il peggioramento inizierà a manifestarsi mercoledì, con piogge e rovesci sparsi che interesseranno gran parte della Puglia. L’afflusso di aria fredda sarà accompagnato da un rinforzo dei venti di nordest, che contribuiranno a far scendere ulteriormente le temperature.

Giovedì si prevede una giornata particolarmente perturbata, caratterizzata da piogge più consistenti e dalla possibilità di nevicate sulle vette dei Monti Dauni, nel Foggiano. Le temperature massime saranno inferiori rispetto ai valori medi stagionali: a Foggia non si andrà oltre gli 11°C, mentre a Bari si registreranno massime di 13°C, 14°C a Brindisi e 15°C a Lecce.

La situazione migliorerà gradualmente venerdì, quando il fronte freddo abbandonerà la regione, lasciando spazio a condizioni più stabili. Tuttavia, una nuova perturbazione è attesa per domenica, durante il weekend dell’Immacolata, quando un secondo impulso freddo proveniente dalle latitudini artiche potrebbe riportare instabilità, con rovesci sporadici e un ulteriore rinforzo dei venti.

Focus sul Foggiano: neve sui Monti Dauni

L’impatto dell’ondata di freddo sarà particolarmente evidente nella provincia di Foggia, dove le temperature caleranno sensibilmente, specialmente nelle aree interne. I Monti Dauni potrebbero vedere le prime nevicate stagionali sulle vette più alte, un evento che conferma l’arrivo delle correnti fredde invernali.

I venti da nordest, uniti alle basse temperature, renderanno il clima particolarmente rigido, con una sensazione di freddo accentuata soprattutto durante le ore serali e notturne.

Il weekend dell’Immacolata

Dopo il passaggio della prima perturbazione, il fine settimana inizierà con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi, offrendo una tregua dalle condizioni meteo instabili. Tuttavia, la calma sarà breve: un nuovo fronte freddo in arrivo dal Nord Europa è atteso per domenica, portando con sé ulteriori rovesci e un aumento dell’instabilità atmosferica.

Consigli per affrontare il freddo

In vista del significativo abbassamento delle temperature e delle condizioni meteo avverse, si raccomanda di adottare le seguenti precauzioni:

Vestirsi a strati e proteggersi dal freddo, in particolare nelle zone più ventose.

Prestare attenzione durante gli spostamenti, soprattutto nelle aree interne e montuose dove sono possibili nevicate e formazione di ghiaccio.

Monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali allerte.

La prima ondata di freddo invernale rappresenta un netto cambiamento rispetto al clima mite che ha caratterizzato la stagione autunnale in Puglia. Gli effetti di queste correnti artiche segneranno l’inizio del clima tipico della stagione invernale, con temperature rigide e, per le aree più alte, l’atteso arrivo della neve.

