tgcom. Condanna definitiva per Francesco Provolo, ex prefetto di Pescara, nell’ambito della tragedia di Rigopiano, dove il 18 gennaio 2017 una valanga travolse l’hotel omonimo causando la morte di 29 persone.

La Corte di Cassazione ha confermato la pena a un anno e otto mesi per i reati di rifiuto di atti d’ufficio e falso.

Parallelamente, la Suprema Corte ha disposto un nuovo processo d’appello per l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, da tenersi presso la Corte d’Appello di Perugia. La stessa decisione riguarda cinque dirigenti della Provincia e un tecnico del Comune, accusati per la vicenda. Tuttavia, per loro e per il sindaco, il rischio di prescrizione è alto.

Confermata invece la condanna all’ex gestore dell’hotel, Bruno Di Tommaso.

Lo riporta il tgcom24.com