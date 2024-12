Rimosse le carcasse di auto rubate e cannibalizzate nel torrente Carapelle. Ora tocca al torrente Cervaro.

Grazie all’impegno costante degli Ispettori Ambientali Territoriali CIVILIS, guidati dal comandante Giuseppe Marasco, e al lavoro encomiabile e determinante della Stazione Carabinieri di Carapelle, si è finalmente riusciti a bonificare l’area del torrente Carapelle. Qui erano state abbandonate oltre cento carcasse di auto rubate, smontate e lasciate nel degrado. L’operazione, portata avanti con l’ausilio della ditta specializzata Custodia Giudiziaria Antonio Manzella Soccorso Stradale di Manfredonia, è stata ampiamente documentata da filmati diffusi sulle principali reti televisive nazionali e locali nei mesi scorsi.

Ora l’attenzione si sposta sul torrente Cervaro, nell’area di Manfredonia, vicino Borgo Mezzanone. In questa zona giacciono da oltre un decennio carcasse di auto mai rimosse.

Il problema ambientale e i rischi per la salute pubblica

Giuseppe Marasco sottolinea che le carcasse di automobili rappresentano un serio pericolo ambientale e sanitario:

Materiali tossici come oli e batterie possono disperdersi nell’ambiente, contaminando il suolo e le falde acquifere.

come oli e batterie possono disperdersi nell’ambiente, contaminando il suolo e le falde acquifere. Le auto abbandonate diventano spesso rifugi temporanei per attività illecite.

Quando i materiali interni delle vetture (plastiche, sedili, tappetini, fili) vengono incendiati, rilasciano sostanze inquinanti che contaminano l’aria, il suolo agricolo e il sottosuolo.

In tutta la provincia di Foggia si riscontrano numerosi veicoli abbandonati, inclusi mezzi agricoli e automobili, spesso ancora dotati di targa ma privi di assicurazione. Questi veicoli, essendo classificati come rifiuti speciali pericolosi, devono essere rimossi, anche quando si trovano su terreni privati. La competenza per la rimozione spetta a Polizie Locali, Carabinieri, Polizia Stradale e Guardia di Finanza.

Le proposte di Giuseppe Marasco

Per contrastare il fenomeno dei furti di auto e l’abbandono delle carcasse, Marasco propone:

Un piano urgente di Polizia Giudiziaria per rendere sempre più difficili i furti di veicoli. Appello alle istituzioni, incluso il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, affinché vengano adottate azioni concrete e mirate. Sostegno alle richieste del S.A.P. (Sindacato Autonomo di Polizia) e dei Carabinieri per aumentare il personale delle forze dell’ordine sul territorio. Istituzione di un tavolo interforze dedicato all’emergenza furti d’auto, coinvolgendo tutte le autorità competenti e le associazioni di volontariato ambientale.

Queste misure sono indispensabili per tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza del territorio.