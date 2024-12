Sacrista licenziato dai Frati Cappuccini: il Tribunale del Lavoro conferma la nullità del licenziamento

Il Tribunale del Lavoro di Foggia ha emesso una nuova e dura condanna nei confronti della Fondazione San Pio da Pietrelcina di San Giovanni Rotondo, decretando per la quarta volta la nullità del licenziamento di Antonio La Porta, storico sacrista del santuario. Il giudice del lavoro Aquilina Picciocchi, nella sentenza del 7 novembre, ha rigettato le motivazioni addotte dai frati cappuccini, confermando che il licenziamento di La Porta era privo di giustificato motivo e motivato da intenti ritorsivi.

Il caso, che si trascina da oltre un anno, ha visto il sacrista, licenziato per la prima volta nel giugno 2023 e poi nuovamente in ottobre dello stesso anno, ottenere in ogni fase processuale il riconoscimento delle sue ragioni. La vicenda si inserisce in un contesto di lotta sindacale, poiché La Porta è stato protagonista di importanti conquiste per i lavoratori dei “grandi santuari”, portando alla regolamentazione e al miglioramento del Contratto collettivo nazionale del lavoro.

La vicenda giudiziaria

Antonio La Porta, sacrista con 22 anni di esperienza presso il santuario di San Pio, è stato licenziato dopo aver contribuito al rinnovo contrattuale che ha migliorato le condizioni lavorative per il settore. La nuova regolamentazione ha portato l’orario settimanale da 44 a 40 ore, la maggiorazione per il lavoro domenicale e un adeguamento della paga oraria a 9 euro, con un aumento netto di circa 300 euro in busta paga.

Secondo la Fondazione, il licenziamento era giustificato da “problemi economici” legati al rinnovo contrattuale. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che tale motivazione era pretestuosa, riconoscendo nel licenziamento un intento ritorsivo. Il giudice ha sottolineato che “nessuna delle condotte addebitate al ricorrente” configurava una giusta causa per la cessazione del rapporto di lavoro.

Le battaglie legali e il ruolo sindacale

Oltre al suo lavoro come sacrista, La Porta ha svolto un ruolo di primo piano a livello nazionale, partecipando al tavolo di negoziazione per il rinnovo del contratto collettivo. La sua elezione nella Giunta Nazionale della Federazione Italiana Unioni Diocesane Addetti al Culto e Sacristi ha consolidato il suo impegno per migliorare le condizioni lavorative di un’intera categoria, spesso trascurata nei contesti sindacali.

La Fondazione, invece, lo ha accusato di essere “più sindacalista che sacrista” e ha proceduto con il licenziamento, nonostante il chiaro miglioramento delle condizioni generali per i lavoratori. A oggi, il sacrista non è stato ancora reintegrato nel suo ruolo, nonostante le sentenze del Tribunale abbiano sancito più volte la nullità dei licenziamenti.

Prossimi sviluppi

La querelle legale non si è ancora conclusa. Il prossimo 19 dicembre si terrà un’udienza relativa al terzo licenziamento consecutivo di La Porta, avvenuto nel giugno 2024. Le vicende giudiziarie, quindi, continueranno a occupare le aule del Tribunale, mentre il sacrista attende che le decisioni a suo favore vengano effettivamente applicate.

Questa vicenda rappresenta un caso emblematico di conflitto tra diritti dei lavoratori e gestione ecclesiastica, aprendo una riflessione sulle dinamiche lavorative all’interno delle istituzioni religiose.

Fonte: FoggiaToday.it