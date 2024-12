“La notizia che il Comune avrebbe perso il contributo ministeriale per il Carnevale 2024 è del tutto falsa. Abbiamo già spiegato più volte che, non avendo sostenuto alcuna spesa, il Comune non avrebbe potuto presentare i rendiconti e i bilanci necessari per ottenere eventuali fondi ministeriali. Tuttavia, sembra che alcuni preferiscano non ascoltare.

Chi continua a fare polemiche inutili deve farsene una ragione: l’amministrazione La Marca opera nel pieno rispetto della legge e non compie atti illegittimi.

Trovo inaccettabile speculare su una manifestazione organizzata senza costi per il Comune, grazie al solo impegno volontario di cittadini che hanno donato il proprio tempo per il bene della città, al solo scopo di fare propaganda politica. Respingo queste accuse con forza, perché non appartengono al mio modo di fare politica e di lavorare per la città.

La vera notizia è che siamo già al lavoro per organizzare il Carnevale 2025. Nei prossimi giorni verrà pubblicato un bando per raccogliere le adesioni di associazioni e realtà che amano questa manifestazione, ormai patrimonio immateriale della nostra comunità.

Invito i consiglieri di minoranza che hanno davvero a cuore il futuro della città a collaborare per risollevarla. Allo stesso tempo, lascio volentieri nell’ombra chi, perennemente in campagna elettorale, pensa solo ai propri interessi e alle prossime elezioni.”

Assessore Francesco Schiavone