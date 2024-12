“Quarant’anni fa, quando ho iniziato la mia carriera come pretore a Manfredonia, credevo che le mucche al pascolo brado fossero solo destinate alla produzione dei caciocavalli podolici. In realtà, rappresentavano il controllo del territorio: dove andavano le mucche, lì era il dominio del padrone. Già allora, la mafia rurale esisteva, ma fu ignorata per troppo tempo. Oggi, quella mafia arcaica si è evoluta in un’organizzazione moderna, capace di impossessarsi della principale risorsa economica di Manfredonia: il mare.”

Con queste parole, il procuratore generale Giannicola Sinisi ha aperto la sua requisitoria nel processo d’appello Omnia nostra, che vede imputate 17 persone per reati di mafia, traffico di droga, omicidi e altri crimini. Sinisi ha tracciato un quadro allarmante di una mafia capace di trasformare Manfredonia, un tempo nota per la sua flotta peschereccia tra le più grandi del Mediterraneo, nell’epicentro di un sistema mafioso che domina l’economia locale.

La mafia rurale e l’evoluzione verso il crimine organizzato

“La mafia che processiamo oggi nasce dalla cultura rurale, fatta di abigeato, pastorizia e controllo dei boschi, dove venivano nascosti latitanti e pecore rubate. Ma non si è fermata lì: ha saputo evolversi in una mafia imprenditoriale, servendosi di consulenti e professionisti per mascherare i suoi affari illeciti.” Tra gli imputati, infatti, figura anche un commercialista accusato di facilitare operazioni di riciclaggio e interposizioni fittizie.

Sinisi ha sottolineato che i crimini economici di questa mafia non riguardano semplici frodi fiscali. “Non si parla mai di elusione del fisco nelle intercettazioni, ma sempre di come occultare i fondi e rendere invisibili gli investimenti illeciti.”

Una rete di alleanze e violenza spietata

Il Gargano, descritto come un teatro di guerra mafiosa, ha visto una serie di omicidi, tentati omicidi e sparizioni forzate. In soli cinque anni, nella piccola Vieste, con una popolazione di appena 14.000 abitanti, si sono verificati 11 omicidi e 4 tentati omicidi. La mafia locale ha stretto patti con altre organizzazioni, come il clan Moretti di Foggia, i Li Bergolis di Monte Sant’Angelo e i Sinesi/Francavilla. “Queste alleanze hanno alimentato una spirale di delitti e vendette, consumate in una rete di potere che ha coinvolto Vieste, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Manfredonia,” ha dichiarato Sinisi.

Il dominio del territorio: una strategia primitiva e moderna insieme

Dietro la brutalità arcaica, come il furto di bestiame, si cela una strategia di controllo: “L’abigeato non è solo il furto di animali, ma un modo per affermare il dominio su un territorio, per dire: qui comandiamo noi. Questo è il cuore della mafia rurale, che si sposa con una mafia moderna capace di permeare settori economici vitali.”

Sinisi ha concluso sottolineando la gravità del fenomeno: “Siamo di fronte a una mafia che ha occupato l’economia principale di intere comunità, trasformando la loro unica fonte di reddito in uno strumento di controllo e oppressione. Comprendere questa realtà è fondamentale per giudicare i crimini che oggi portiamo in questo processo.”

