A Vieste, il 16 luglio scorso, Michele Medina, noto odontoiatra, è stato travolto e ucciso mentre era fermo sul suo scooter davanti alle strisce pedonali, aspettando che una famiglia con passeggino attraversasse la strada. Alla guida dell’auto che lo ha investito, una Mercedes, c’era un farmacista locale, poi risultato in possesso di una patente scaduta al momento dell’incidente.

A tre mesi dal tragico episodio, con le indagini della Procura di Foggia ancora in corso per omicidio stradale, il farmacista è tornato alla guida, avendo riottenuto la patente. La moglie e i due figli della vittima, sconvolti e indignati, hanno espresso il loro dolore tramite il legale Michele Sodrio: “È una situazione inaccettabile e incomprensibile. In 27 anni di professione non ho mai visto nulla di simile,” ha dichiarato l’avvocato.

Indagini e indignazione

Secondo i testimoni oculari presenti al momento dell’incidente, il conducente avrebbe commesso gravi infrazioni, culminate nella tragedia. “Ci sono prove chiare e drammatiche del comportamento del guidatore,” ha spiegato Sodrio, aggiungendo: “È assurdo che sia già tornato a guidare, come se la vita del dott. Medina non valesse nulla. È un insulto alla memoria della vittima e un dolore insopportabile per la sua famiglia.”

Esposto per chiarire l’accaduto

Il legale della famiglia ha immediatamente presentato un esposto alla Procura di Foggia, alla Motorizzazione Civile e all’Ufficio Patenti della Prefettura, chiedendo verifiche sulle modalità con cui il farmacista avrebbe riottenuto la patente. “Occorre fare luce su come sia stato possibile permettere una cosa simile, considerando la gravità dei fatti,” ha aggiunto Sodrio.

Il caso continua a suscitare sgomento e rabbia nella comunità locale, mentre i familiari della vittima chiedono giustizia e che episodi del genere non vengano mai più tollerati.

Lo riporta Foggiatoday.it