Apricena in corteo per Ada Soccio: “La democrazia non si tocca”

APRICENA – Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 18, Apricena scenderà in piazza per chiedere rispetto, trasparenza e libertà di espressione politica. Un corteo pacifico attraverserà la città per manifestare solidarietà ad Ada Soccio, ex assessora alle Politiche sociali e già vicesindaca, al centro di un caso che ha acceso il dibattito pubblico sulle presunte pressioni psicologiche e sui limiti alla democrazia in città.

La manifestazione, promossa dal Comitato spontaneo cittadino “Pro Ada Soccio”, si radunerà in via Papa Giovanni XXIII n. 33 per poi dirigersi verso la sede comunale di Apricena. In testa al corteo lo slogan che dà il senso dell’iniziativa: “Basta violenze psicologiche contro le donne. Ad Apricena la democrazia non si tocca”.

Al centro della protesta c’è la decisione del sindaco Antonio Potenza di revocare ad Ada Soccio le deleghe da vicesindaca e assessora. Una scelta che, secondo il comitato e numerosi cittadini, non sarebbe legata a contestazioni sull’operato amministrativo degli ultimi sette anni, ma esclusivamente alla volontà di Soccio di candidarsi al Consiglio regionale della Puglia. Per i promotori, un atto “ingiustificato e penalizzante” che rischia di trasformare la libera scelta di candidarsi in motivo di ritorsione politica.

La piazza, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole essere non solo un luogo di denuncia ma anche di proposta. Chi sfilerà nel corteo chiederà con forza un ambiente di lavoro pubblico libero da pressioni psicologiche, il rispetto delle norme democratiche e la tutela di chi amministra la cosa pubblica nel pieno esercizio dei propri diritti politici. Il caso Soccio, sostengono dal comitato, non riguarderebbe solo una persona, ma “l’intera comunità apricenese”, chiamata a difendere la qualità della propria democrazia.

Gli organizzatori sottolineano la natura rigorosamente pacifica e civile dell’iniziativa: il corteo si svolgerà nel rispetto delle leggi e in piena collaborazione con le Forze dell’Ordine, con l’impegno a osservare tutte le eventuali prescrizioni imposte dalle autorità competenti. Un messaggio chiaro anche sul piano dei toni: fermezza nelle rivendicazioni, ma nessuna concessione allo scontro.

La mobilitazione del 6 dicembre diventa così un momento simbolico per ribadire la richiesta di trasparenza nelle decisioni amministrative e di garanzia della libertà di espressione politica, senza che chi decide di candidarsi a un altro incarico venga per questo penalizzato nel ruolo che ricopre. Il comitato invita a partecipare non solo le cittadine e i cittadini di Apricena, ma anche associazioni, forze politiche e realtà della società civile di tutta la provincia.

L’appello è a una piazza larga e plurale, capace di mandare un segnale forte: a prescindere dagli schieramenti, la democrazia locale è un patrimonio comune. E, come ricordano i promotori della manifestazione, “ad Apricena la democrazia non si tocca”.