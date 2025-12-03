Edizione n° 5904

BALLON D'ESSAI

PEG // Manfredonia, la Giunta ritocca il PEG 2025-2027: più fondi per acqua, mutui e personale PNRR
3 Dicembre 2025 - ore  11:15

CALEMBOUR

SIGNORETTI // Rimosso tumore a donna in gravidanza, intervento record al Sant’Eugenio di Roma
3 Dicembre 2025 - ore  21:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Casa Sollievo della Sofferenza, attivata la seconda postazione di monitoraggio video-EEG per l’epilessia

EPILESSIA SGR Casa Sollievo della Sofferenza, attivata la seconda postazione di monitoraggio video-EEG per l’epilessia

Più diagnosi, più ricerca, più cure

Casa Sollievo della Sofferenza, attivata la seconda postazione di monitoraggio video-EEG per l’epilessia

Casa Sollievo della Sofferenza, attivata la seconda postazione di monitoraggio video-EEG per l’epilessia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Dicembre 2025
Cronaca // Gargano //

San Giovanni Rotondo – L’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza compie un nuovo passo nella diagnosi e cura dell’epilessia con l’attivazione della seconda postazione di monitoraggio video-elettroencefalografico all’interno dell’Unità Monitoraggio Epilessia (UME) della Neurologia.
La benedizione inaugurale è stata impartita dall’arcivescovo e presidente della Fondazione, padre Franco Moscone.

L’intervento è parte di un progetto finanziato dal Ministero della Salute con fondi PNRR – NextGenerationEU e sostenuto anche dalle associazioni “Amicamente” e “Armonie Daune”.
La nuova dotazione consentirà di aumentare il numero di pazienti monitorati contemporaneamente e rafforzare capacità diagnostiche, efficienza, qualità delle cure e attività scientifica.

L’UME è composta da tre stanze: due di registrazione con quattro posti letto dedicati all’epilessia (due monitorati in video-EEG) e una sala di acquisizione. Le stanze sono dotate di telecamere ad alta definizione, sistemi a infrarossi e apparecchiature per la trasmissione in tempo reale dei dati ai tecnici e ai neurologi.

«La nuova postazione – spiega il neurologo Giuseppe d’Orsi – aumenta le possibilità di diagnosi mirata e consente di ridurre i tempi di attesa per i trattamenti, compresi quelli chirurgici quando indicati».
Il centro ha già preso in carico quasi 2.000 pazienti dal 2022, gestiti da un’équipe multidisciplinare che include neurologi, tecnici di neurofisiopatologia, infermieri, una biologa coordinatrice, borsisti e specialisti delle varie unità ospedaliere.

La crescita del Centro per lo Studio e la Cura dell’Epilessia è frutto della collaborazione tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni del territorio. «È un lavoro di squadra che prosegue in silenzio, con passione – sottolinea d’Orsi – per offrire sempre più risposte alle persone che si affidano a noi».

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO