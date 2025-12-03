Casa Sollievo della Sofferenza, attivata la seconda postazione di monitoraggio video-EEG per l’epilessia

San Giovanni Rotondo – L’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza compie un nuovo passo nella diagnosi e cura dell’epilessia con l’attivazione della seconda postazione di monitoraggio video-elettroencefalografico all’interno dell’Unità Monitoraggio Epilessia (UME) della Neurologia.

La benedizione inaugurale è stata impartita dall’arcivescovo e presidente della Fondazione, padre Franco Moscone.

L’intervento è parte di un progetto finanziato dal Ministero della Salute con fondi PNRR – NextGenerationEU e sostenuto anche dalle associazioni “Amicamente” e “Armonie Daune”.

La nuova dotazione consentirà di aumentare il numero di pazienti monitorati contemporaneamente e rafforzare capacità diagnostiche, efficienza, qualità delle cure e attività scientifica.

L’UME è composta da tre stanze: due di registrazione con quattro posti letto dedicati all’epilessia (due monitorati in video-EEG) e una sala di acquisizione. Le stanze sono dotate di telecamere ad alta definizione, sistemi a infrarossi e apparecchiature per la trasmissione in tempo reale dei dati ai tecnici e ai neurologi.

«La nuova postazione – spiega il neurologo Giuseppe d’Orsi – aumenta le possibilità di diagnosi mirata e consente di ridurre i tempi di attesa per i trattamenti, compresi quelli chirurgici quando indicati».

Il centro ha già preso in carico quasi 2.000 pazienti dal 2022, gestiti da un’équipe multidisciplinare che include neurologi, tecnici di neurofisiopatologia, infermieri, una biologa coordinatrice, borsisti e specialisti delle varie unità ospedaliere.

La crescita del Centro per lo Studio e la Cura dell’Epilessia è frutto della collaborazione tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni del territorio. «È un lavoro di squadra che prosegue in silenzio, con passione – sottolinea d’Orsi – per offrire sempre più risposte alle persone che si affidano a noi».