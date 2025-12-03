Comune Manfredonia. Tre nuovi Assistenti Sociali grazie al Fondo Povertà e al FNA

Benvenuti a: Maria Teresa Pastucci, Matteo Tancredi e Claudia Stasulli.

Rafforzati i Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale con l’ingresso di tre nuovi Assistenti Sociali, selezionati tramite graduatoria e finanziati dal Fondo Povertà e dal FNA . Un potenziamento importante per migliorare il supporto alle fasce più vulnerabili.

Il Sindaco Domenico La Marca

“Queste assunzioni non sono numeri, ma persone accanto ad altre persone. Ogni Assistente Sociale è una mano tesa e un ascolto garantito. Un risultato che testimonia il nostro impegno per una comunità più solidale.”