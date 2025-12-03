Edizione n° 5904

BALLON D'ESSAI

PEG // Manfredonia, la Giunta ritocca il PEG 2025-2027: più fondi per acqua, mutui e personale PNRR
3 Dicembre 2025 - ore  11:15

CALEMBOUR

SIGNORETTI // Rimosso tumore a donna in gravidanza, intervento record al Sant’Eugenio di Roma
3 Dicembre 2025 - ore  21:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Comune Manfredonia. Tre nuovi Assistenti Sociali grazie al Fondo Povertà e al FNA

BENVENUTI Comune Manfredonia. Tre nuovi Assistenti Sociali grazie al Fondo Povertà e al FNA

Benvenuti a: Maria Teresa Pastucci, Matteo Tancredi e Claudia Stasulli.

Comune Manfredonia. Tre nuovi Assistenti Sociali grazie al Fondo Povertà e al FNA

Comune Manfredonia. Tre nuovi Assistenti Sociali grazie al Fondo Povertà e al FNA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //
Rafforzati i Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale con l’ingresso di tre nuovi Assistenti Sociali, selezionati tramite graduatoria e finanziati dal Fondo Povertà e dal FNA. Un potenziamento importante per migliorare il supporto alle fasce più vulnerabili.
Benvenuti a: Maria Teresa Pastucci, Matteo Tancredi e Claudia Stasulli.
Il Sindaco Domenico La Marca
“Queste assunzioni non sono numeri, ma persone accanto ad altre persone. Ogni Assistente Sociale è una mano tesa e un ascolto garantito. Un risultato che testimonia il nostro impegno per una comunità più solidale.”
L’Assessora al Personale Sara Delle Rose
“Potenziamo un settore cruciale. Assumere tre Assistenti Sociali significa investire nella qualità della vita dei cittadini. Diamo il benvenuto ai nuovi professionisti, fondamentali per il nostro Ambito.”
L’Amministrazione augura buon lavoro ai nuovi assistenti e ringrazia gli uffici del personale e la I Commissione consiliare, presieduta da Daniele Spano, per il supporto.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO