A Siponto, in un’area agricola comunale gravata da usi civici e ricadente nel Parco Nazionale del Gargano, il Comune di Manfredonia ha disposto la demolizione d’ufficio di alcune opere edilizie abusive, realizzate senza permesso di costruire su suolo pubblico.

L’ordinanza, firmata dal dirigente del Settore Urbanistica Lucio Barbaro in data 2 dicembre 2025, chiude un procedimento avviato oltre vent’anni fa. Tutto parte da una comunicazione di violazione urbanistico-edilizia del 2001, con cui la Polizia Locale contesta a un privato – i cui dati sono oggi oscurati nell’atto – la costruzione, in località Siponto podere 6, di un manufatto in muratura adibito a pollaio e conigliera (10 metri per 4, alto 2,30 metri) e di una recinzione in blocchetti di cemento e rete metallica lunga 126 metri.

Nel 2004 il proprietario presenta domanda di condono ai sensi della legge 326/2003, chiedendo la sanatoria di un fabbricato al rustico destinato a ricovero animali di circa 38 metri quadrati. Ma nel frattempo emerge che l’area è di proprietà comunale, con una fitta stratificazione di vincoli: usi civici, tutela paesaggistica del Parco, vincoli dell’Autorità di Bacino e inserimento nel Piano Particolareggiato di Salvaguardia Ambientale (zona agricola E12 del PRG).

Per questo, nel 2017 una determinazione dirigenziale nega la sanatoria, ordina al privato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni, avvertendo che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato una sanzione di 20 mila euro, oltre all’eventuale demolizione d’ufficio.

Nel maggio 2023 un successivo sopralluogo della Polizia Locale accerta che nulla è stato demolito. Da qui la decisione dell’amministrazione di procedere direttamente con la demolizione coattiva a spese del responsabile, con affidamento dei lavori a una ditta individuata tramite le procedure previste dalla legge.

L’ordinanza sarà notificata all’interessato e trasmessa anche all’Autorità di Bacino della Puglia, all’Ente Parco del Gargano, al Comando di Polizia Locale e al Servizio Demanio e Patrimonio del Comune. I destinatari potranno impugnare il provvedimento davanti al Tar Puglia entro 60 giorni, oppure proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

A cura di Michele Solatia.