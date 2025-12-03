Edizione n° 5904

Foggia, rigenerazione urbana: conclusa la proposta di aggiudicazione per cinque lotti

LOTTI Foggia, rigenerazione urbana: conclusa la proposta di aggiudicazione per cinque lotti

Si è conclusa la proposta di aggiudicazione dei cinque lotti della procedura aperta di accordi quadro lavori

Foggia, “Insieme per il bene comune”: la sindaca Episcopo partecipa all’assemblea nazionale ANCI

La sindaca Episcopo partecipa all’assemblea nazionale ANCI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Dicembre 2025
Economia // Foggia //

Si è conclusa la proposta di aggiudicazione dei cinque lotti della procedura aperta di accordi quadro lavori, gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia. La gara ha registrato un’ampia partecipazione di imprese per ciascun lotto, confermando l’interesse verso interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, finanziati in parte con risorse del PNRR.

Gli interventi riguardano il recupero funzionale di immobili pubblici, tra cui tre edifici destinati a ospitare Stazioni dei Carabinieri e la Palestra Taralli. La sindaca Maria Aida Episcopo ha sottolineato che si tratta di un passo importante per restituire alla città immobili rinnovati, funzionali e sicuri, mentre l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Galasso ha evidenziato la competitività delle offerte e la capacità delle imprese di garantire qualità e sostenibilità. Gli assessori alla Sicurezza e alle Politiche di Quartiere, insieme a quelli al Bilancio e alle Politiche Sociali, hanno ricordato come gli interventi contribuiscano alla valorizzazione dei quartieri, all’inclusione sociale e al potenziamento dei servizi pubblici, dimostrando l’efficace utilizzo dei fondi europei.

Con la formalizzazione delle aggiudicazioni, il Comune procederà alle verifiche di legge e alla sottoscrizione dei contratti generali di accordo quadro, mentre l’avvio dei cantieri garantirà immobili riutilizzati, efficienti e sicuri, con alcune cantierizzazioni previste al termine delle progettazioni esecutive.

SCHEDA DEI LOTTI

Lotto 1 – Stazione di Posta per persone in condizione di marginalità estrema

  • Interventi: ristrutturazione spazi, adeguamenti funzionali e impiantistici, ampliamento aree socio-sanitarie, miglioramento accessibilità ed efficienza energetica
  • Aggiudicatari: ATI HR Costruzioni Pubbliche Srl – GA.MI. Impianti Srl – Lattarulo Angelo
  • Importo lavori: 926.900 euro (oltre IVA)
  • Ribasso: 9,99%

Lotto 2 – Ristrutturazione Palestra Taralli

  • Interventi: rifacimento copertura, riqualificazione spogliatoi e servizi, pavimentazione, impianti, sicurezza antincendio e accessibilità
  • Aggiudicatario: Favullo Domenico ed Eredi Srl
  • Importo lavori: 1.105.000 euro (oltre IVA)
  • Ribasso: 29,724%

Lotto 3 – Rifunzionalizzazione immobile comunale CPQ Via Petrucci (Stazione Carabinieri – Candelaro)

  • Interventi: riorganizzazione interna, riqualificazione edilizia e impiantistica, sicurezza, accessibilità, sistemazione area esterna
  • Aggiudicatari: RTI NGT Costruzioni Srl – Zingrillo.com Srl
  • Importo lavori: 1.105.000 euro (oltre IVA)
  • Ribasso: 30,126%

Lotto 4 – Rifunzionalizzazione ex Scuola Gianni Rodari (Stazione Carabinieri)

  • Interventi: riqualificazione edificio, adattamento spazi per uffici e servizi istituzionali, rifacimento impianti, adeguamento antisismico e antincendio, miglioramento energetico
  • Aggiudicatari: ATI Edilitia Nova Srl – Cosmic Impianti Srl – Reipa Srls
  • Importo lavori: 1.105.000 euro (oltre IVA)
  • Ribasso: 29,992%

Lotto 5 – Rifunzionalizzazione ex Circoscrizione – Villa Comunale (Stazione Carabinieri)

  • Interventi: riqualificazione spazi interni, adeguamento impiantistico, sicurezza, razionalizzazione ambienti, rinnovamento infissi e pavimenti, valorizzazione area esterna
  • Aggiudicatari: ATI Edil Costruzioni Srl – Sancilio Francesco
  • Importo lavori: 1.105.000 euro (oltre IVA)
  • Ribasso: 30,074%

I ribassi significativi, in particolare nei lotti 3, 4 e 5, evidenziano la forte competitività e vitalità del mercato locale, mentre la partecipazione complessiva di circa 50 concorrenti conferma l’interesse verso il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio esistente.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO