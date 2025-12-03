Fratelli d’Italia Foggia smentisce ogni legame con il comitato “Remigrazione e Riconquista”

In merito alle notizie diffuse da diversi organi di stampa nazionali e locali, tra cui HuffPost e Repubblica, che hanno ipotizzato un coinvolgimento di Fratelli d’Italia con gruppi, movimenti o partiti di estrema destra in occasione della presentazione del comitato “Remigrazione e Riconquista” recentemente tenutasi a Foggia, Fratelli d’Italia Foggia smentisce categoricamente qualsiasi partecipazione o ruolo organizzativo nell’iniziativa.

Il partito ribadisce la propria apertura al confronto con chiunque desideri affrontare in modo serio e responsabile il tema dell’immigrazione. Tuttavia, sottolinea che, in occasione dell’evento, nessun gruppo o movimento ha contattato Fratelli d’Italia per richiedere la partecipazione o l’organizzazione dell’incontro. La presenza del consigliere comunale Luigi Fusco tra i relatori va considerata esclusivamente a titolo personale e non è stata autorizzata dal partito. Analogamente, eventuali membri di Fratelli d’Italia presenti tra il pubblico hanno partecipato in forma individuale, senza alcuna indicazione ufficiale del partito.

Fratelli d’Italia conferma la propria linea politica sull’immigrazione, coerente con quella del Governo guidato da Giorgia Meloni, finalizzata a regolamentare i flussi migratori e a contrastare in modo efficace l’immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani. Il partito precisa infine che ogni contributo serio e costruttivo sul tema dell’immigrazione sarà sempre valutato, purché proposto attraverso i canali ufficiali, e non in contesti di cui Fratelli d’Italia non è a conoscenza.