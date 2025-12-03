Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Galli: "I diritti devono essere tutelati e ampliati"

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Ugo Galli ha ribadito il suo forte impegno personale e consiliare a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, sottolineando l’importanza della collaborazione con Fabio Di Bari.

Secondo Galli, i diritti delle persone con disabilità devono essere tutelati e ampliati attraverso interventi concreti dell’amministrazione comunale, supportata dal lavoro del Garante. Il consigliere ha evidenziato come la sua attività, sia all’interno che all’esterno delle aule istituzionali, dimostri attenzione e cura costante verso questi temi, anche di fronte a episodi di abuso o situazioni complesse che colpiscono direttamente chi vive quotidianamente con la disabilità.

Galli ha concluso affermando che l’impegno resta sempre al fianco delle persone con disabilità, garantendo ascolto, tutela e sostegno concreto.

Lo riporta Ugo Galli, candidato al Consiglio Regionale della Puglia.