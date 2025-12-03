Edizione n° 5904

BALLON D'ESSAI

PEG // Manfredonia, la Giunta ritocca il PEG 2025-2027: più fondi per acqua, mutui e personale PNRR
3 Dicembre 2025 - ore  11:15

CALEMBOUR

SEQUESTRO // Scoperto ‘cimitero-discarica di barche’ in Laguna Venezia
3 Dicembre 2025 - ore  12:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Galli: “I diritti devono essere tutelati e ampliati”

DISABILITA' Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Galli: “I diritti devono essere tutelati e ampliati”

Ugo Galli ha ribadito il suo forte impegno personale e consiliare a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie

Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Galli: "I diritti devono essere tutelati e ampliati"

Ugo Galli - PH: SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Ugo Galli ha ribadito il suo forte impegno personale e consiliare a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, sottolineando l’importanza della collaborazione con Fabio Di Bari.

Secondo Galli, i diritti delle persone con disabilità devono essere tutelati e ampliati attraverso interventi concreti dell’amministrazione comunale, supportata dal lavoro del Garante. Il consigliere ha evidenziato come la sua attività, sia all’interno che all’esterno delle aule istituzionali, dimostri attenzione e cura costante verso questi temi, anche di fronte a episodi di abuso o situazioni complesse che colpiscono direttamente chi vive quotidianamente con la disabilità.

Galli ha concluso affermando che l’impegno resta sempre al fianco delle persone con disabilità, garantendo ascolto, tutela e sostegno concreto.

Lo riporta Ugo Galli, candidato al Consiglio Regionale della Puglia.

1 commenti su "Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Galli: “I diritti devono essere tutelati e ampliati”"

  1. Tanto di cappello per la tutela dei diritti di queste persone meno fortunate anche però i diritti dei lavoratori Ase vanno tutelati

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO