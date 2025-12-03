Edizione n° 5904

Home // Capitanata // Governo, Fallucchi (FdI): «Primi 41 milioni per l’interconnessione della diga di Occhito»

FALLUCCHI Governo, Fallucchi (FdI): «Primi 41 milioni per l’interconnessione della diga di Occhito»

Il Governo ha confermato un primo stanziamento da 41 milioni di euro, inserito nella nuova legge di bilancio

Progetto Liscione–Occhito: Fallucchi (F.d.I.) annuncia incontro a Foggia con il sottosegretario La Pietra

Anna Maria Fallucchi, senatrice di Fratelli d’Italia - Fonte Immagine: Facebook, Anna Maria Fallucchi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Dicembre 2025
Capitanata // Capitanata-territorio //

Il Governo ha confermato un primo stanziamento da 41 milioni di euro, inserito nella nuova legge di bilancio, per l’avvio del progetto di interconnessione della diga di Occhito, intervento giudicato strategico per la sicurezza idrica e lo sviluppo agricolo della Capitanata. Lo rende noto la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi, sottolineando come il finanziamento rappresenti «il primo passo» dei 150 milioni complessivi previsti dal DPCM attualmente in fase di bollinatura.

«Alla Capitanata non portiamo parole, ma fatti. Oggi il Governo dimostra ancora una volta attenzione concreta verso il nostro territorio», afferma la senatrice, definendo l’opera «attesa da decenni» e decisiva per la tenuta del comparto agricolo provinciale.

Fallucchi attribuisce inoltre un ruolo determinante al sottosegretario al MASAF, Patrizio La Pietra, che avrebbe «lavorato instancabilmente» per accelerare l’intervento. «Lo aveva già anticipato in una conferenza stampa a Foggia, spiegando che si stava operando per assicurare tempi rapidi nell’assegnazione dei fondi e nell’avvio dei lavori», ricorda la parlamentare. Il completamento del progetto, precisa, seguirà le tappe previste nel piano finanziario approvato.

La senatrice respinge poi le critiche delle opposizioni, che avevano definito la conferenza stampa del 18 novembre una «passerella» in vista della campagna elettorale. «Non era una promessa, bensì l’inizio di un percorso istituzionale che oggi trova riscontro nella legge di bilancio. Il resto sono chiacchiere», dichiara.

«Questo stanziamento – conclude Fallucchi – è un passo fondamentale per garantire sicurezza idrica, crescita agricola e un futuro concreto alle nostre comunità. Seguirò personalmente ogni fase del progetto: la Capitanata merita risposte, non polemiche sterili».

