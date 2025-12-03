Un incidente a catena si è verificato poco fa lungo la discesa di Santa Lucia, in direzione Foggia, dove la fitta nebbia ha ridotto drasticamente la visibilità, rendendo particolarmente pericoloso il transito.

Secondo una prima ricostruzione, un Fiat Doblò avrebbe tamponato un’automobile che procedeva sulla stessa corsia; la vettura colpita, a sua volta, sarebbe finita contro un altro veicolo davanti a sé, generando un tamponamento multiplo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente due ambulanze del 118, gli operatori Anas, la Polizia Stradale e i Carabinieri, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le tre persone coinvolte sono state soccorse e trasportate all’ospedale di Manfredonia per accertamenti. Fortunatamente, nulla di grave per i conducenti, che non sono in pericolo di vita.

A causa del sinistro e della scarsa visibilità, lo scorrimento del traffico è particolarmente lento, con rallentamenti lungo il tratto interessato. La nebbia – indicata come una delle probabili cause dell’incidente – continua a rappresentare un fattore di rischio per chi percorre quel tratto nelle prime ore del mattino.

TESTO- fotogallery RADIO MANFREDONIA CENTRO