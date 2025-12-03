Edizione n° 5904

PEG // Manfredonia, la Giunta ritocca il PEG 2025-2027: più fondi per acqua, mutui e personale PNRR
3 Dicembre 2025 - ore  11:15

Home // Cronaca // Incidente stradale sulla Manfredonia – Foggia, discesa Santa Lucia: feriti (foto)

INCIDENTE SS89 Incidente stradale sulla Manfredonia – Foggia, discesa Santa Lucia: feriti (foto)

Un incidente a catena si è verificato poco fa lungo la discesa di Santa Lucia, in direzione Foggia, dove la fitta nebbia ha ridotto drasticamente la visibilità

INCIDENTE SS89 GARGANICA, 03.12.2025 - radio manfredonia centro

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
3 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Un incidente a catena si è verificato poco fa lungo la discesa di Santa Lucia, in direzione Foggia, dove la fitta nebbia ha ridotto drasticamente la visibilità, rendendo particolarmente pericoloso il transito.

Secondo una prima ricostruzione, un Fiat Doblò avrebbe tamponato un’automobile che procedeva sulla stessa corsia; la vettura colpita, a sua volta, sarebbe finita contro un altro veicolo davanti a sé, generando un tamponamento multiplo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente due ambulanze del 118, gli operatori Anas, la Polizia Stradale e i Carabinieri, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le tre persone coinvolte sono state soccorse e trasportate all’ospedale di Manfredonia per accertamenti. Fortunatamente, nulla di grave per i conducenti, che non sono in pericolo di vita.

A causa del sinistro e della scarsa visibilità, lo scorrimento del traffico è particolarmente lento, con rallentamenti lungo il tratto interessato. La nebbia – indicata come una delle probabili cause dell’incidente – continua a rappresentare un fattore di rischio per chi percorre quel tratto nelle prime ore del mattino.

TESTO- fotogallery RADIO MANFREDONIA CENTRO

 

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Incidente stradale sulla Manfredonia – Foggia, discesa Santa Lucia: feriti (foto)"

  1. Ma quando non riescono a vedere e la visibilità è quasi zero, che caxxo scappano????.
    In questi casi bisogna ritirare la patente, perché sono pericolosi per la vita altrui.

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO