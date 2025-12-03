Edizione n° 5904

BALLON D'ESSAI

PEG // Manfredonia, la Giunta ritocca il PEG 2025-2027: più fondi per acqua, mutui e personale PNRR
3 Dicembre 2025 - ore  11:15

CALEMBOUR

SIGNORETTI // Rimosso tumore a donna in gravidanza, intervento record al Sant’Eugenio di Roma
3 Dicembre 2025 - ore  21:31

Infortunio mortale a Brembio, la Procura blocca il patteggiamento: risarcimento ancora incompleto

PIERPAOLO BODINI Infortunio mortale a Brembio, la Procura blocca il patteggiamento: risarcimento ancora incompleto

La Procura di Pavia ha sospeso il patteggiamento per l’imprenditore accusato della morte sul lavoro dell’apprendista 18enne Pierpaolo Bodini.

Infortunio mortale a Brembio, la Procura blocca il patteggiamento: risarcimento ancora incompleto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Dicembre 2025
Prima pagina //

LODI, 3 dicembre 2025 – Si complica la vicenda giudiziaria relativa alla morte di Pierpaolo Bodini, l’apprendista 18enne deceduto sul lavoro il 20 giugno 2024 a Brembio, nel Lodigiano. La Procura di Pavia, guidata dal procuratore Laura Pedio, ha infatti sospeso l’accordo di patteggiamento raggiunto tra l’imprenditore coinvolto e l’accusa.

L’uomo, un contoterzista 60enne, è imputato per omicidio colposo e per violazioni delle norme antinfortunistiche, a seguito del tragico incidente avvenuto nell’aia della cascina sede dell’azienda, dove il ragazzo rimase schiacciato dal braccio mobile di una seminatrice durante un intervento di manutenzione.

Durante l’udienza preliminare è emerso che, nei giorni scorsi, la compagnia assicurativa dell’impresa ha corrisposto alla famiglia Bodini l’importo massimo previsto dalla polizza. Una somma tuttavia molto inferiore al risarcimento integrale concordato in precedenza tra la Procura e i legali dell’imputato come condizione per procedere al patteggiamento.

Proprio questo scostamento ha portato il procuratore Pedio a chiedere al GUP un rinvio dell’udienza, riservandosi di valutare nuovamente l’accordo.

Al vaglio del giudice per l’udienza preliminare c’è anche la richiesta di sospensione condizionale della pena. L’imprenditore aveva infatti già beneficiato della sospensione otto anni fa, in relazione a una condanna per reati ambientali: un precedente che potrebbe influire sulla decisione del tribunale.

La prossima udienza è stata fissata per marzo 2026, quando il GUP dovrà pronunciarsi sia sul possibile patteggiamento sia sulla concessione o meno della sospensione condizionale.

Riproduzione riservata – rielaborazione giornalistica su testo ANSA.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

