Torna anche quest’anno la Mostra di Arte Presepiale curata dall’Organizzazione di Volontariato Presepistica Foggiana, giunta alla diciannovesima edizione. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente da sabato 6 dicembre 2025 fino a martedì 6 gennaio 2026 all’interno della suggestiva cripta della Cattedrale di Foggia, uno dei luoghi più ricchi di storia e spiritualità del territorio.

L’inaugurazione ufficiale, fissata per sabato 6 dicembre alle ore 18, sarà presieduta dall’Arcivescovo dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino, Mons. Giorgio Ferretti, che aprirà simbolicamente le porte della cripta insieme ai soci e ai volontari dell’OdV.

Un presepe monumentale per celebrare i vent’anni dell’associazione

In occasione del ventennale dell’Organizzazione, l’OdV dedica alla comunità un presepe monumentale che riproduce fedelmente, in chiave natalizia, la storica Chiesa del Monte Calvario, nel quartiere Borgo Croci. L’opera sarà visitabile tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 21.

Il lavoro dei volontari, coordinati dalla presidente Maria Perna, non si esaurisce nell’allestimento della mostra, che ogni anno richiama migliaia di visitatori, ma prosegue durante l’intero arco dell’anno con iniziative e attività di promozione dell’arte presepiale, una tradizione che affonda le sue radici nel Medioevo.

Percorsi formativi e coinvolgimento delle scuole

Particolare rilevanza è stata attribuita negli ultimi mesi al percorso educativo svolto nell’ambito del PON dell’Istituto Blaise Pascal di Foggia, durante il quale gli studenti hanno realizzato piccoli presepi utilizzando materiali tipici dell’artigianato presepiale, dal sughero alla colla, dal polistirolo ai bastoncini in legno. Le opere saranno esposte, insieme ai manufatti dei maestri presepisti, durante la mostra in Cattedrale.

Proseguono inoltre, da febbraio ad aprile, i corsi di formazione aperti a tutti i cittadini interessati, realizzati grazie alla collaborazione dei circa cinquanta soci dell’associazione. L’obiettivo è insegnare ai partecipanti a realizzare il proprio presepe, guidati dall’esperienza dei maestri artigiani.

Durante il periodo natalizio, parte delle creazioni dei soci sarà esposta anche presso la galleria del Centro Commerciale Mongolfiera, in viale degli Aviatori, per valorizzare un altro luogo simbolico della città.

Tradizione, cultura e identità

La rappresentazione della Natività, anche negli spazi più insoliti, continua a essere un simbolo di incontro tra culture e un richiamo alle radici più profonde della cristianità. L’OdV Presepistica Foggiana si impegna a custodire e diffondere un’arte che da sempre accompagna la storia e la spiritualità delle famiglie foggiane, coniugando tradizione, artigianato e identità territoriale.

Informazioni e prenotazioni

La mostra, patrocinata da Comune e Provincia di Foggia, offre la possibilità alle scolaresche di prenotare visite dedicate contattando il numero 338 2149350.

Contatti OdV Presepistica Foggiana

Area Comunicazione – Mario Lambiase

Tel. 328 1628877

Email: presepisticadifoggia@gmail.com

Facebook: Associazione Presepistica Foggiana