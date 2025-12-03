Il clima natalizio è ormai alle porte. Mancano pochi giorni all’ingresso ufficiale nel periodo più atteso dell’anno: quello in cui le città si accendono di luci, colori e tradizioni, offrendo a bambini, giovani, anziani e famiglie un calendario ricco di appuntamenti e occasioni di incontro. È il tempo degli abbracci, del ritorno alle radici, della riscoperta delle tipicità enogastronomiche e delle celebrazioni legate alla nascita di Gesù.

Eppure, mentre molti comuni del territorio hanno già inaugurato eventi, mercatini e le immancabili luminarie, Lesina sembra vivere in un torpore inspiegabile. Le strade e le piazze principali appaiono spoglie, e dei preparativi per gli addobbi natalizi non c’è ancora traccia. Nessun cartellone di iniziative, nessun segnale che possa invogliare cittadini e visitatori a trascorrere qualche ora in città, tra shopping e convivialità.

Questa mancanza non può essere liquidata come un semplice ritardo: si tratta di un evidente deficit di organizzazione e di visione da parte dell’Amministrazione comunale, che ricade negativamente sull’immagine della città e produce un danno concreto per cittadini, famiglie, bambini e attività commerciali, già in difficoltà e private di un’occasione fondamentale di attrattività e vitalità economica.

È inoltre doveroso rilevare come l’unica iniziativa intrapresa dal Sindaco si sia limitata alla raccolta delle proposte da parte di singoli e associazioni da presentare entro il 28 novembre. Ad oggi, tuttavia, non risulta ancora essere stata convocata alcuna riunione di confronto o coordinamento con i soggetti interessati, né sono stati chiariti i passaggi successivi per l’organizzazione delle iniziative già adottate o da adottare. Contestualmente, stiamo procedendo, e continueremo a farlo, a un attento vaglio amministrativo dei procedimenti adottati e da adottare, al fine di verificarne la correttezza e la conformità alle norme vigenti. Sarà nostra cura mantenere un atteggiamento collaborativo, ma è imprescindibile che trasparenza e correttezza verso tutte le realtà locali siano garantite, senza alcuna eccezione, nell’interesse della comunità tutta.

Una semplice richiesta di idee non può sostituire l’azione e la pianificazione che un’amministrazione attenta dovrebbe garantire. Si sollecita pertanto un intervento immediato, concreto e risolutivo. La comunità di Lesina non può continuare a subire immobilismo e ritardi che la pongono in una posizione di evidente svantaggio rispetto ai territori circostanti e che mortificano il valore del Natale come momento di aggregazione, identità e promozione del territorio.

(nota stampa, da Alessandra Matarante, 03 dicembre 2025).