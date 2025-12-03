Edizione n° 5904

PEG // Manfredonia, la Giunta ritocca il PEG 2025-2027: più fondi per acqua, mutui e personale PNRR
3 Dicembre 2025 - ore  11:15

SIGNORETTI // Rimosso tumore a donna in gravidanza, intervento record al Sant'Eugenio di Roma
3 Dicembre 2025 - ore  21:31

Home // Manfredonia // Manfredonia, 103 beneficiari devono ancora ritirare la “Carta Dedicata a Te 2025”

CITTADINI Manfredonia, 103 beneficiari devono ancora ritirare la “Carta Dedicata a Te 2025”

I documenti possono essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali, in Via S. Lorenzo 47

Manfredonia, 103 beneficiari devono ancora ritirare la “Carta Dedicata a Te 2025”

“Carta Dedicata a Te” - Fonte Immagine: quifinanza.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Comune di Manfredonia rende noto che sono 103 i cittadini beneficiari del programma “Carta Dedicata a Te 2025” che non hanno ancora ritirato la comunicazione relativa.

I documenti possono essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali, in Via S. Lorenzo 47, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

Si ricorda che il primo utilizzo della Carta deve avvenire entro il 16 dicembre 2025.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono rivolgersi direttamente all’Ufficio Servizi Sociali durante gli orari di apertura.

In allegato l’elenco completo dei beneficiari che devono ancora ritirare la comunicazione.

https://www.comune.manfredonia.fg.it/output_allegato.php?id=1427947

4 commenti su "Manfredonia, 103 beneficiari devono ancora ritirare la “Carta Dedicata a Te 2025”"

  3. Controllare le fonti delle richieste..gli atti dei documenti dei richiedenti .

  4. Chissà molti si vergognano a presentarsi personalmente al ritiro del documento.

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO