Il Comune di Manfredonia rende noto che sono 103 i cittadini beneficiari del programma “Carta Dedicata a Te 2025” che non hanno ancora ritirato la comunicazione relativa.
I documenti possono essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali, in Via S. Lorenzo 47, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.
Si ricorda che il primo utilizzo della Carta deve avvenire entro il 16 dicembre 2025.
Per ulteriori informazioni, i cittadini possono rivolgersi direttamente all’Ufficio Servizi Sociali durante gli orari di apertura.
In allegato l’elenco completo dei beneficiari che devono ancora ritirare la comunicazione.
https://www.comune.manfredonia.fg.it/output_allegato.php?id=1427947
4 commenti su "Manfredonia, 103 beneficiari devono ancora ritirare la “Carta Dedicata a Te 2025”"
Vuol dire che non hanno bisogno!
passano quando tornano dalla crociera .
Controllare le fonti delle richieste..gli atti dei documenti dei richiedenti .
Chissà molti si vergognano a presentarsi personalmente al ritiro del documento.