Manfredonia. Agenzia per la Casa, prorogato il supporto tecnico esterno: incarico da 51 mila euro

Per dare continuità alle politiche abitative e alla neonata Agenzia per la Casa, il Comune di Manfredonia rinnova il ricorso a un supporto tecnico esterno. Con la determinazione n. 2239 del 21 novembre 2025 il dirigente dei Servizi sociali approva il capitolato per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica all’Ufficio Casa, all’Agenzia e agli uffici comunali collegati, e avvia la procedura di gara tramite la Centrale unica di committenza del Tavoliere.

La decisione si inserisce nel percorso avviato con la legge regionale 22/2014, che consente ai Comuni di istituire agenzie per l’affitto per favorire l’incontro tra domanda e offerta e contenere i canoni. Già nel 2020 la Regione, con la delibera di giunta 1724, aveva collegato l’accesso ai fondi per il sostegno alla locazione alla costituzione delle Agenzie per la Casa. Manfredonia ha poi approvato nel 2023 il regolamento di funzionamento dell’Agenzia, con un fondo di garanzia e un coordinamento dedicato, e ha aggiornato gli accordi con sindacati e proprietari per i contratti a canone concordato.

Nel provvedimento il Comune riconosce i “validi risultati” già ottenuti grazie alla collaborazione con la società Coseca srl: gestione delle assegnazioni di alloggi popolari, nuovi procedimenti per il contributo fitto casa, avvisi per l’assegnazione di alloggi ERP, trattamento delle domande per il fondo di garanzia. Si tratta di procedure che coinvolgono centinaia di istanze, richiedono competenze specialistiche e l’uso di piattaforme informatiche dedicate, rendendo necessario – sottolinea l’atto – mantenere continuità con i soggetti già operativi.

Il servizio, della durata di diciotto mesi, ha un importo base d’asta di 42.000 euro oltre IVA, per un costo complessivo stimato in 51.240 euro, distribuito su tre annualità di bilancio: 2.000 euro nel 2025, 32.240 nel 2026 e 17.000 nel 2027. L’affidamento avverrà tramite trattativa diretta sul Mepa, ai sensi del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023), con invito alla stessa Coseca srl in ragione dell’esperienza maturata e della padronanza del “know how” e delle piattaforme utilizzate. Il provvedimento prenota la spesa sui capitoli dedicati, dispone i controlli di regolarità tecnica e contabile e prevede la pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente”.

A cura di Michele Solatia.