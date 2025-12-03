Edizione n° 5904

2 Dicembre 2025 - ore  21:45

2 Dicembre 2025 - ore  10:15

Home // Economia // Manfredonia. Contributo fitto casa, 267 famiglie ammesse per oltre 206 mila euro

CONTRIBUTO Manfredonia. Contributo fitto casa, 267 famiglie ammesse per oltre 206 mila euro

Pubblicato il prospetto dettagliato dei 267 nuclei familiari ammessi al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione 2024

Manfredonia. Contributo fitto casa, 267 famiglie ammesse per oltre 206 mila euro

Manfredonia dall'alto - Fonte Immagine: manfredonianews.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
3 Dicembre 2025
Economia // Manfredonia //

Accanto all’elenco degli esclusi, il Comune di Manfredonia pubblica il prospetto dettagliato dei 267 nuclei familiari ammessi al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione 2024. Si tratta dell’allegato “A” alla determinazione dirigenziale che chiude l’istruttoria: un documento che, riga dopo riga, associa a ogni numero di pratica le iniziali del beneficiario, il codice fiscale e l’importo riconosciuto.

La somma complessiva stanziata dal Comune ammonta a 206.709,39 euro, finanziata su più capitoli di bilancio: dal capitolo 95398, che copre la quota maggiore con 120.709,39 euro, ai capitoli 5120, 5105, 5150, 5157 e 5178, che mettono a disposizione il resto delle risorse. I contributi assegnati ai singoli nuclei variano generalmente tra 253 e 923 euro, con qualche importo intermedio e un solo caso in cui la quota risulta pari a zero perché già riconosciuta tramite detrazioni fiscali nel modello 730/2025.

Il criterio di calcolo tiene conto dell’incidenza del canone di locazione sul reddito familiare 2024, secondo le soglie indicate dall’avviso pubblico. In molti casi il contributo massimo – 923,24 euro – viene riconosciuto a famiglie con un rapporto canone/reddito particolarmente elevato, spesso accompagnato da situazioni di fragilità socio-economica. Non mancano contributi più contenuti, attorno ai 460 o 646 euro, che servono comunque ad alleggerire il peso dell’affitto su bilanci familiari già compressi da caro-vita e inflazione.

Il prospetto, pur mantenendo l’anonimato attraverso l’uso delle iniziali, offre la fotografia di un fabbisogno diffuso: decine di nominativi per ogni lettera dell’alfabeto, a conferma di quanto la questione abitativa resti centrale nella realtà sipontina. I contributi saranno erogati in un’unica soluzione tramite mandato di pagamento, con accredito su conto corrente o pagamento presso la tesoreria comunale.

A cura di Michele Solatia.

LASCIA UN COMMENTO