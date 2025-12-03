Edizione n° 5904

BALLON D'ESSAI

PEG // Manfredonia, la Giunta ritocca il PEG 2025-2027: più fondi per acqua, mutui e personale PNRR
3 Dicembre 2025 - ore  11:15

CALEMBOUR

SEQUESTRO // Scoperto ‘cimitero-discarica di barche’ in Laguna Venezia
3 Dicembre 2025 - ore  12:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia dà l’addio a Cosimo Sipontino Del Nobile. “Una vita di dedizione, famiglia e arte in legno”

CIAO COSIMO Manfredonia dà l’addio a Cosimo Sipontino Del Nobile. “Una vita di dedizione, famiglia e arte in legno”

Di origini umili, Cosimo ha lavorato per anni come sarto. In un’età adulta — intorno ai 45 anni — ha avuto il coraggio di riscoprire se stesso

Manfredonia dà l’addio a Cosimo Sipontino Del Nobile. "Una vita di dedizione, famiglia e arte in legno"

Manfredonia dà l’addio a Cosimo Sipontino Del Nobile. "Una vita di dedizione, famiglia e arte in legno" - SQ

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
3 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA. Ci ha lasciati Cosimo Sipontino Del Nobile. Aveva 93 anni ed era ricoverato all’Ospedale Teresa Maselli di San Severo.

Cosimo non era soltanto una personalità rispettata, ma un uomo dalle molte vite: ex sarto, operatore sociale e — nella seconda parte della sua vita — artista del legno, capace di trasformare passione e impegno in opere concrete che raccontano una storia di rinascita e creatività.

A informare della sua scomparsa sono i figli e i familiari tutti. A loro va la vicinanza della comunità, che oggi ricorda Cosimo come un uomo di grande cuore, dedito alla famiglia e orgoglioso delle sue mani che, un tempo, cucivano abiti, e più tardi intagliarono legno.

Di origini umili, Cosimo ha lavorato per anni come sarto. In un’età adulta — intorno ai 45 anni — ha avuto il coraggio di riscoprire se stesso, iniziando un percorso artistico: è diventato scultore del legno. Questa trasformazione testimonia una grande forza d’animo e una volontà di riscatto: non ha scelto la strada facile del riposo da pensionato, ma ha dedicato tempo, talento e anima alla creazione artistica.

Per molti, Cosimo incarnava la dignità del lavoro, ma anche la speranza che non è mai troppo tardi per reinventarsi, per dare un senso nuovo alla propria esistenza. In questo senso, la sua storia personale ha ispirato chi lo conosceva — non solo come pensionato o come parente, ma come artista, come esempio di resilienza e dignità.

Da evidenziare alcune opere e lavori del regista di Manfredonia, Vincenzo Totaro, in onore di Cosimo (in allegato).

Le esequie si terranno giovedì 4 dicembre, alle ore 16:00, presso la Chiesa parrocchiale di San Giuseppe. La camera ardente è allestita presso l’obitorio dell’Ospedale Teresa Maselli di San Severo, dove amici, conoscenti e chiunque voglia rendere omaggio potrà andare per l’ultimo saluto.

Ciao Cosimo, grazie per la tua arte, per la tua sensibilità, per il tuo amore per la vita, per il tuo amore per…l’amore. Condoglianze ai tuoi familiari da tutti noi. (Giuseppe de Filippo).

 

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO