Manfredonia dà l’addio a Cosimo Sipontino Del Nobile. "Una vita di dedizione, famiglia e arte in legno"

MANFREDONIA. Ci ha lasciati Cosimo Sipontino Del Nobile. Aveva 93 anni ed era ricoverato all’Ospedale Teresa Maselli di San Severo.

Cosimo non era soltanto una personalità rispettata, ma un uomo dalle molte vite: ex sarto, operatore sociale e — nella seconda parte della sua vita — artista del legno, capace di trasformare passione e impegno in opere concrete che raccontano una storia di rinascita e creatività.

A informare della sua scomparsa sono i figli e i familiari tutti. A loro va la vicinanza della comunità, che oggi ricorda Cosimo come un uomo di grande cuore, dedito alla famiglia e orgoglioso delle sue mani che, un tempo, cucivano abiti, e più tardi intagliarono legno.

Di origini umili, Cosimo ha lavorato per anni come sarto. In un’età adulta — intorno ai 45 anni — ha avuto il coraggio di riscoprire se stesso, iniziando un percorso artistico: è diventato scultore del legno. Questa trasformazione testimonia una grande forza d’animo e una volontà di riscatto: non ha scelto la strada facile del riposo da pensionato, ma ha dedicato tempo, talento e anima alla creazione artistica.

Per molti, Cosimo incarnava la dignità del lavoro, ma anche la speranza che non è mai troppo tardi per reinventarsi, per dare un senso nuovo alla propria esistenza. In questo senso, la sua storia personale ha ispirato chi lo conosceva — non solo come pensionato o come parente, ma come artista, come esempio di resilienza e dignità.

Da evidenziare alcune opere e lavori del regista di Manfredonia, Vincenzo Totaro, in onore di Cosimo (in allegato).

Le esequie si terranno giovedì 4 dicembre, alle ore 16:00, presso la Chiesa parrocchiale di San Giuseppe. La camera ardente è allestita presso l’obitorio dell’Ospedale Teresa Maselli di San Severo, dove amici, conoscenti e chiunque voglia rendere omaggio potrà andare per l’ultimo saluto.