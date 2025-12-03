A seguito del messaggio di Allerta Meteo Arancione, diramato oggi dalla Protezione Civile regionale per rischio idrogeologico da temporali, rischio idraulico e forti venti nelle aree del Tavoliere e dei bacini di Candelaro, Cervaro e Carapelle, il Sindaco ha disposto l’attivazione del C.O.C. – Centro Operativo Comunale.

L’attivazione del C.O.C. consente un monitoraggio costante del territorio, grazie al coordinamento delle unità tecniche e amministrative comunali, pronte a intervenire in caso di criticità legate al maltempo. L’obiettivo è garantire assistenza alla popolazione, tempestività operativa e una gestione coordinata di eventuali emergenze.

Viabilità: chiusura temporanea di Via Cozzolete

In via precauzionale, il Comune ha inoltre disposto la chiusura temporanea del tratto di Via Cozzolete compreso tra Via Orto Sdanga e Via Santa Restituta, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione durante la fase di allerta.

Le autorità invitano la cittadinanza alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e seguendo esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali diramati dagli enti preposti. Per eventuali emergenze è possibile contattare i numeri della Protezione Civile e della Polizia Locale.