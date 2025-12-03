A seguito del messaggio di Allerta Meteo Arancione, diramato oggi dalla Protezione Civile regionale per rischio idrogeologico da temporali, rischio idraulico e forti venti nelle aree del Tavoliere e dei bacini di Candelaro, Cervaro e Carapelle, il Sindaco ha disposto l’attivazione del C.O.C. – Centro Operativo Comunale.
L’attivazione del C.O.C. consente un monitoraggio costante del territorio, grazie al coordinamento delle unità tecniche e amministrative comunali, pronte a intervenire in caso di criticità legate al maltempo. L’obiettivo è garantire assistenza alla popolazione, tempestività operativa e una gestione coordinata di eventuali emergenze.
Viabilità: chiusura temporanea di Via Cozzolete
In via precauzionale, il Comune ha inoltre disposto la chiusura temporanea del tratto di Via Cozzolete compreso tra Via Orto Sdanga e Via Santa Restituta, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione durante la fase di allerta.
Le autorità invitano la cittadinanza alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e seguendo esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali diramati dagli enti preposti. Per eventuali emergenze è possibile contattare i numeri della Protezione Civile e della Polizia Locale.
3 commenti su "Manfredonia. E’ allerta meteo arancione: il Comune attiva il Centro Operativo Comunale"
Ora che hanno fatta la strada forse sarà distrutta dalla probabile piena. Ma perchè non si crea un ponte in quell’avvallamento, pericoloso alle auto in transito e per i pedoni in quanto privo di marcviapiede sia a Destra che a Sinistra. Qualcuno può dare una risposta a questa atavica necessità e richiesta da parte dei cittadini/studenti che lo percorrono giornalmente? Grazie.
Oggi il sindaco avrebbe dovuto dare l ordinanza per la chiusura delle scuole ma sicuramente si chiuderanno domani che splenderà un meraviglioso sole
all’incrocio del parco giochi nel CA1, ai comparti, appena piove un po’ di più, salta puntualmente il tombino. Sono anni che la cosa succede e nessuno si decide ad intervenire per risolvere il problema definitivamente. Quando succederà qualche incidente grave, incolperanno la pioggia. Ricordiamoci i rami caduti nella villa comunale, mancanza di manutenzione, morti e poi cordoglio delle istituzioni, ma non sarebbe meglio intervenire prima? Risposta ovvia.