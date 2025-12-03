Monte Sant'Angelo. Rifiuti, il Comune stanzia altri 20mila euro per l’impianto Biwind

MONTE SANT’ANGELO – Il Comune mette mano al portafogli per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Con la determinazione gestionale n. 1609 del 1° dicembre 2025, il responsabile del V Settore “Ambiente, Agricoltura e Foreste” ha disposto un ulteriore impegno di spesa di 20mila euro, Iva compresa, a favore della società Biwind S.r.l., titolare dell’impianto di trattamento di Deliceto.

La decisione arriva a integrazione di quanto già programmato a fine 2024: con la precedente determinazione n. 1586 del 19 dicembre, infatti, l’amministrazione aveva impegnato per l’anno 2025 la somma di 220mila euro per il conferimento dei rifiuti solidi urbani (codici EER 20.03.01 e 20.03.03) presso l’impianto Biwind. Ora, alla luce dei fabbisogni effettivi e delle disposizioni dell’AGER, l’Agenzia territoriale per i rifiuti, si è reso necessario incrementare la dotazione economica.

Il provvedimento richiama il contratto in essere tra il Comune di Monte Sant’Angelo e la società, basato sullo schema approvato con determinazione n. 626 del 30 giugno 2021, integrativo del precedente accordo per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Il servizio è finanziato sul capitolo 09031.03.0501 del bilancio di previsione 2025, denominato “Impianto smaltimento dei rifiuti – prestazione servizi”, che – si legge nell’atto – risulta “sufficientemente capiente” per far fronte al nuovo impegno.

Prima di procedere, gli uffici hanno verificato la regolarità contributiva dell’azienda: Biwind risulta in regola con INPS e INAIL, come attestato dalla certificazione INAIL del 10 novembre 2025, valida fino al 10 marzo 2026. L’appalto è tracciato con il Codice Identificativo Gara (CIG) B4D52B6E5D, assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

La determinazione dà atto che il programma dei pagamenti previsto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, in applicazione dell’articolo 183 del Testo unico degli enti locali. Contestualmente viene certificata la regolarità tecnica e amministrativo-contabile dell’atto, che viene ritenuto conforme ai principi di legittimità e correttezza dell’azione amministrativa.

Nel provvedimento si ricorda anche l’obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa, previsto dal decreto legislativo 33/2013, nonché la possibilità per i cittadini e per gli interessati di impugnare l’atto: è ammesso ricorso al TAR Puglia, sede di Bari, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A cura di Michele Solatia.