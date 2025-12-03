Nasce la Consulta del Commercio e arriva il Garante per i detenuti a Foggia

Foggia – Una seduta di tre ore, in seconda convocazione, ha portato ieri all’approvazione unanime o a larga maggioranza dei quattro punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale. Una sessione densa, che segna passi avanti su più fronti amministrativi.

Il Consiglio ha dato il via libera ai nuovi regolamenti del Servizio Economato e del Regolamento generale delle Entrate Tributarie, proposti dall’assessore al Bilancio Davide Emanuele.

Il regolamento delle Entrate introduce un’armonizzazione con lo Statuto dei diritti del contribuente e con le nuove disposizioni sull’accertamento tributario: tra le novità, contraddittorio preventivo, diritto di interpello, riscrittura dell’autotutela e dell’accertamento con adesione.

Il nuovo regolamento dell’Economato, invece, punta a una gestione più razionale e coerente con le evoluzioni organizzative, la normativa vigente e le linee Anac.

Più articolato il percorso che ha portato all’approvazione del regolamento per l’istituzione del Garante comunale delle persone private della libertà personale. L’assessore alla Legalità Giulio De Santis ha evidenziato la criticità del sovraffollamento del carcere di Foggia, sottolineando il ruolo sociale della rieducazione. Dopo un dibattito serrato, sono stati valutati tre emendamenti: due giudicati ammissibili, uno respinto. Il testo finale è stato approvato con 17 voti favorevoli e 7 astenuti.

Con voto unanime (22 favorevoli), il Consiglio ha poi sancito la nascita ufficiale della Consulta Comunale Permanente del Commercio e dell’Artigianato, illustrata dall’assessore Lorenzo Frattarolo. La Consulta riunisce rappresentanti istituzionali e di categoria e punta a diventare un luogo stabile di confronto, proposta e analisi per il rilancio del commercio locale.

La sindaca Maria Aida Episcopo ha salutato positivamente la costituzione dell’organismo, definendolo “uno strumento condiviso che apre prospettive di miglioramento per il settore”.