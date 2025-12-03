Provincia di Foggia, aggiudicata la gara per la riqualificazione degli immobili di Carpino finanziata dal PNRR

La Provincia di Foggia, tramite la Stazione Unica Appaltante, ha aggiudicato in via definitiva l’appalto per la progettazione e la direzione dei lavori di manutenzione straordinaria di diversi immobili nel centro abitato di Carpino. L’intervento rientra nel più ampio programma del PNRR, Missione 5 – Componente M5C2-15, Investimento 2.2.A “Piani urbani integrati”, finalizzato al superamento degli insediamenti abusivi e al contrasto dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

La gara, identificata con il numero G02442/2025 e CIG B873D09040, aveva per oggetto l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, oltre alla direzione lavori, alla contabilità e alla misura delle opere. L’importo complessivo posto a base di gara era pari a 191.201,47 euro oltre Iva.

Ad aggiudicarsi la procedura aperta, svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stato il raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo l’ingegnere Alberto Maccarone e mandanti l’architetto Mattia Di Maggio e l’ingegnere Michele D’Avolio, con sede a Carpino in via R. Draicchio 1. Il RTP ha ottenuto un punteggio complessivo di 89,756 punti, presentando un ribasso del 15,1% sull’importo soggetto a ribasso d’asta. L’importo di aggiudicazione ammonta così a 181.096,47 euro, oltre Iva e cassa come per legge.

La procedura di gara, avviata dal Comune di Carpino con determina a contrarre del responsabile del III Settore Urbanistica e assetto del territorio, architetto Marco Stefania, è stata gestita dalla SUA provinciale sulla piattaforma digitale di e-procurement certificata e interoperabile con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Alla scadenza dei termini, fissata per il 17 ottobre 2025, sono pervenute 17 offerte. Dopo una prima fase di verifica della documentazione amministrativa, il seggio di gara ha attivato il soccorso istruttorio per otto operatori, poi tutti ammessi alla fase successiva insieme agli altri nove concorrenti.

La commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione, ha esaminato le offerte tecniche in seduta riservata e successivamente le offerte economiche in seduta pubblica. In questa fase è emersa la presunta anomalia dell’offerta del gruppo poi risultato vincitore, in quanto i punteggi tecnico ed economico superavano la soglia dei sei settimi prevista dall’articolo 110 del decreto legislativo 36/2023 e dal disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto, architetto Marco Stefania, ha quindi richiesto formali giustificazioni al RTP Maccarone – Di Maggio – D’Avolio. Esaminate le controdeduzioni, supportato dalla commissione, il RUP ha ritenuto l’offerta congrua e sostenibile, sciogliendo così ogni riserva. Nella seduta del 18 novembre 2025 la commissione ha potuto procedere alla proposta di aggiudicazione in favore del raggruppamento carpinese.

Successivamente gli uffici del Settore Appalti, SUA e Contratti della Provincia hanno svolto le verifiche sui requisiti generali e speciali dichiarati in gara dai professionisti, attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico messo a disposizione da ANAC e mediante richieste agli enti competenti (Agenzia delle Entrate, Inarcassa, casellario giudiziale e casellario ANAC). Dagli accertamenti non sono emerse cause ostative all’affidamento: risultano infatti regolari la posizione contributiva, fiscale e professionale dei componenti del RTP, oltre al possesso delle specifiche abilitazioni e delle esperienze richieste, compresa quella in materia di criteri ambientali minimi (CAM) per la progettazione sostenibile.

Con la determinazione dirigenziale n. 2016 del 2 dicembre 2025, firmata dal dirigente del Settore Appalti Antonello De Stasio, l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del nuovo Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento prevede, oltre alla pubblicazione sull’Albo pretorio e sulla piattaforma “Appalti&Contratti”, anche gli adempimenti di trasparenza previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dalla legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione.

Con questo passaggio formale si avvia la fase operativa del progetto che, una volta completato, dovrà contribuire alla rigenerazione del patrimonio immobiliare del centro abitato di Carpino e alla progressiva eliminazione delle situazioni di degrado e irregolarità abitative collegate allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e dei Piani urbani integrati.

A cura di Michele Solatia.