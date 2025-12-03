SAN SEVERO – Un investimento decisivo per il rafforzamento della sicurezza urbana. Il Comune di San Severo ottiene un finanziamento da 200mila euro per l’ampliamento della rete di videosorveglianza cittadina, grazie al progetto “San Severo Sicura 3”, approvato dalla Giunta comunale e candidato ai fondi previsti dal Decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, nell’ambito del Patto per la Sicurezza Urbana.

Il progetto, dal valore complessivo di 250mila euro, prevede un cofinanziamento comunale di 50mila euro e si configura come un vero potenziamento della rete esistente: nessuna sostituzione di apparati, ma l’installazione di nuove tecnologie in punti strategici del territorio.

Una dichiarazione dell’amministrazione sottolinea il significato politico dell’intervento: la sicurezza – si legge – rappresenta una componente essenziale della qualità della vita e un obiettivo prioritario delle linee programmatiche. Il Comune ricorda inoltre di aver rispettato tutte le tempistiche e i requisiti richiesti dal Ministero, dopo la firma del Patto per la Sicurezza Urbana con la Prefettura di Foggia.

Cosa prevede il progetto

“San Severo Sicura 3” punta a contrastare fenomeni di criminalità diffusa, vandalismo e degrado attraverso tre direttrici principali:

Ampliamento della rete dati, con nuove dorsali e infrastrutture di collegamento;

Potenziamento del sistema di trasmissione, per migliorare stabilità e rapidità delle comunicazioni;

Aggiornamento della centrale operativa della Polizia Locale, affinché possa gestire un volume maggiore di flussi video in tempo reale.

Undici nuove postazioni di videosorveglianza

Saranno installati 11 nuovi siti di controllo, dotati di telecamere Bullet/OCR, capaci anche di lettura targhe. Le nuove postazioni sorgeranno in:

Plessi scolastici: via Marconi (liceo), via Lucera (scuola “Pazienza”), via De Palma (scuola elementare);

Aree istituzionali e turistiche: piazza Cavallotti;

Zone fragili o soggette a episodi di degrado: Parco Verde, via T. Fiore, via Muccioli-Almirante, via Gentile, via Cappuccini.

L’obiettivo è creare un reticolo più esteso e capillare, capace di prevenire reati e facilitare l’intervento delle forze dell’ordine.

Tutela dei dati e sostenibilità del progetto

La Giunta ha inoltre approvato l’accordo di contitolarità dei dati personali con le altre forze di polizia, garantendo la piena conformità al regolamento europeo sulla privacy (GDPR). Il Comune assicurerà la manutenzione delle apparecchiature per almeno cinque anni dalla fine dei lavori, condizione indispensabile per garantire continuità ed efficacia al sistema.

Con il via libera al finanziamento ministeriale, San Severo si prepara dunque a rafforzare il proprio sistema di controllo del territorio. Un intervento che mira non solo a migliorare la sicurezza, ma anche a restituire decoro e qualità agli spazi urbani più frequentati dalla cittadinanza.