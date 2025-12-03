Scomparsa di Tatiana Tramacere: l’ultima sera con il fidanzato e il viaggio con l’ex

Tatiana Tramacere, 27 anni, è sparita a Nardò il 24 novembre scorso in circostanze ancora da chiarire. Il giorno prima della scomparsa, la giovane aveva trascorso la serata a casa del fidanzato insieme ai suoi genitori, mostrando di essere divisa tra l’amore per il compagno e la voglia di ricongiungersi con l’ex fidanzato, residente a Brescia. Secondo quanto riferito dalla madre, Tatiana aveva già acquistato un biglietto per recarsi a Brescia prima di sparire.

La mattina del 24 novembre, Tramacere si è allontanata da casa senza avvisare familiari o amici. Con sé aveva il telefono, ormai irraggiungibile da giorni. Fonti investigative riferiscono che il 28 novembre la giovane è stata vista nel centro di Nardò, ma le ricerche non hanno portato a risultati. Le indagini sono state estese a tutto il territorio nazionale, escludendo l’estero, in quanto è ritenuto improbabile che Tatiana sia tornata in Ucraina, suo paese d’origine, dove non ha parenti.

Chi conosce la 27enne ha dichiarato che in passato si era già allontanata per brevi periodi, ma aveva sempre mantenuto contatti. Tatiana era fidanzata da circa un anno e mezzo con un giovane di Nardò, anche se i due non si vedevano quotidianamente. La sera prima della scomparsa, aveva trascorso del tempo con la famiglia del fidanzato.

La mattina del 24 novembre, il fidanzato le aveva inviato un messaggio di buongiorno, mai ricevuto risposta, ma inizialmente non si era preoccupato, abituato alle assenze della giovane.

Le autorità ora stanno cercando di capire se l’ex fidanzato bresciano fosse a conoscenza del viaggio e se i due avessero un appuntamento, per chiarire le circostanze della scomparsa di Tatiana.

Lo riporta fanpage.it.