Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di sette persone, ritenute, a vario titolo, responsabili dei reati di truffa aggravata e riciclaggio. L’ordinanza recepisce la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Trani, sulla base delle indagini svolte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (C.O.S.C.) – Polizia Postale di Bari.

L’attività investigativa ha preso avvio dalla denuncia presentata da un cittadino barese, vittima di un sofisticato attacco di phishing. L’uomo aveva ricevuto un SMS apparentemente proveniente dal proprio istituto bancario, con cui veniva segnalato un presunto movimento sospetto sul conto corrente e richiesto di compilare un modulo online.

Successivamente, la vittima è stata contattata telefonicamente da un’utenza che sembrava riconducibile alla banca, nel corso della quale veniva preannunciata una chiamata da parte dei Carabinieri. Nel corso di quest’ultima conversazione, l’interlocutore si è spacciato per Maresciallo dell’Arma, sostenendo che fossero in corso indagini su un’operazione fraudolenta in atto, riuscendo così a convincere il malcapitato ad effettuare un bonifico istantaneo di 47.500 euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani in collaborazione con il Centro di Monitoraggio di Poste Italiane di Torino, hanno permesso di individuare un gruppo composto da sette soggetti, attivi in due distinte fasi dell’azione criminosa: una prima fase dedicata alla truffa e alla sostituzione di persona, e una seconda fase legata al riciclaggio delle somme illecitamente ottenute.

Nella fase iniziale, i truffatori, mediante la tecnica del cli-spoofing, facevano apparire sul display del telefono della vittima numerazioni appositamente selezionate per risultare credibili, tra cui quelle riconducibili all’istituto di credito e a una caserma locale dell’Arma dei Carabinieri.

In un momento successivo, gli indagati provvedevano a monetizzare l’importo truffato, frammentando le somme e procedendo a prelievi di denaro contante presso uffici postali situati nei comuni di Trani, Bisceglie e Molfetta.

Nel corso dell’operazione sono stati complessivamente sequestrati 14.000 euro tra contanti e disponibilità su conti correnti, oltre a tre autovetture, gioielli e numerose carte di credito.

La Polizia di Stato coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a diffidare da comunicazioni sospette, ricevute via e-mail o SMS, che – con il pretesto di aggiornare i dati, segnalare accessi anomali o aumentare il livello di sicurezza – inducono a cliccare su link o a fornire informazioni riservate. Analoga prudenza è raccomandata anche nei confronti di telefonate che sembrano provenire da numeri riconducibili a istituti bancari o a enti pubblici.

Si ricorda che le forze dell’ordine non richiedono mai, per alcun motivo, di effettuare pagamenti o condividere dati sensibili per via telefonica.