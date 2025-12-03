VIESTE – Il Mercatino di Natale 2025 prende forma. Con la determinazione dirigenziale n. 979 del 3 dicembre 2025, il settore Amministrativo del Comune di Vieste ha approvato la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli otto chioschi che animeranno i giardini di via Vittorio Veneto dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

La manifestazione era stata autorizzata dalla Giunta comunale con la delibera n. 289 del 17 novembre 2025; successivamente, con determinazione n. 941 del 18 novembre, era stato approvato l’avviso pubblico e il modello di domanda per la partecipazione. Alla scadenza del bando, fissata alle ore 12 del 28 novembre, sono pervenute 14 richieste, tra operatori alimentari e non alimentari, associazioni e attività miste.

I criteri adottati per stilare la graduatoria hanno previsto un punteggio basato sulle presenze alle precedenti edizioni del mercatino (2 punti per ogni anno di partecipazione) e sull’ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo dell’ente, con un incremento di 0,1 punti per ciascuna posizione in più. Una tabella allegata all’atto riporta, per ogni candidato, partecipazioni pregresse, punteggio cronologico e punteggio totale.

Nella parte alta della graduatoria figurano un’operatrice del settore non alimentare, seguita da un’altra operatrice non alimentare e da un operatore alimentare. A seguire, con punteggi via via decrescenti, si collocano altri operatori dei diversi settori merceologici, tra cui attività artigianali, associazioni culturali e piccoli commercianti del territorio.

Sulla base della graduatoria, il Comune ha proceduto all’assegnazione dei chioschi. Il chiosco n. 1 sarà condiviso da due operatori del settore alimentare e non alimentare; il chiosco n. 2 ospiterà due ulteriori operatori non alimentari. Il chiosco n. 3 è stato assegnato a una coppia di operatori provenienti dal settore dell’artigianato, mentre il chiosco n. 4 è stato destinato a due attività miste.

Il chiosco n. 5 è riservato a un’associazione culturale locale; il n. 6 a un’operatrice del settore non alimentare; il n. 7 a due operatrici non alimentari; il n. 8 infine a due ulteriori partecipanti del settore artigianale. Gli operatori assegnatari erano stati invitati in Comune il 1° dicembre per effettuare la scelta del chiosco in base all’ordine di graduatoria.

L’atto dispone inoltre la trasmissione della determinazione al Comando di Polizia Locale per i controlli di competenza e la pubblicazione sul sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa. Il provvedimento è stato firmato digitalmente dal dirigente del settore Amministrativo e registrato al n. 2651 del registro generale.

Con la definizione delle assegnazioni, la città si prepara ad accendere le luci sul proprio villaggio di Natale, che per un mese offrirà stand di artigianato, prodotti tipici e iniziative solidali, consolidando una tradizione capace di richiamare cittadini e visitatori nel cuore delle festività.

A cura di Michele Solatia.