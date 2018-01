Gatta “Nessuna chiusura ospedale Manfredonia, allarme infondato”

Di:

Manfredonia, 04 gennaio 2018. ”HO avuto rassicurazioni in ordine alla paventata ipotesi della chiusura dei reparti di ortopedia, chirurgia e sala operatoria dell’ospedale San Camillo di Manfredonia: si tratta di un allarme del tutto infondato. Al contrario, ci sarebbe l’intedimento dell’Asl di potenziare l’ospedale di Manfredonia con specialità intermedie. Naturalmente bisognerà verificare anche questa ipotesi”.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano il Vicepresidente del consiglio regionale pugliese, Avv. Giandiego Gatta, in seguito alle dichiarazioni riportate in un volantino dal dr. Michele Troiano, già responsabile dell’Urp dell’ospedale di Manfredonia.

“In ogni modo, ribadisco che qualora il meccanismo impazzisse e qualcuno avesse in animo di depotenziare ulteriormente l’ospedale, ipotesi che ripeto mi è stata smentita, difendero’ con le unghie e con i denti il nosocomio di Manfredonia, in tutte le sedi possibili. Dunque ripeto: mi sono immediatamente messo in moto sull’ipotesi avanzata, che mi è stata seccamente smentita. Nonostante questo, resterà alta l’attenzione affinchè non avvenga alcun tipo di depotenziamento”.

