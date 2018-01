Grazia Manna “Lieta e onorata di essermi candidata alle parlamentarie”

Di:

Foggia. ”Sono LIETA ed ONORATA di essermi candidata alle#parlamentarie, scelta non scontata, decisamente impegnativa e dettata dalla consapevolezza di confrontarmi per il bene della collettività e battermi contro sprechi, ruberie, mala politica e la tendenza alla rassegnazione, all’astensionismo, al diffuso senso di confusione, di smarrimento che ha allontanato tante persone per bene, umili, generose e genuine con ricchi curricula, dall’agone politico perché disgustati da tanti volta gabbana, faccendieri politici che passano dal centrodestra al centrosinistra secondo le convenienze del momento per ottenere: poltrone, strapuntini, fette di potere e spesso tangenti”.

Lo dice in una nota Grazia Manna, attivista del Movimento 5 Stelle.

“Sono una cittadina di Troia che, come tante altre, sin dal 2013 ha ritenuto doveroso non delegare MAI PIU’ il proprio futuro ed il proprio destino ai soliti noti professionisti della politica in carica dallo scorso secolo ed i cui risultati fallimentari sono sotto gli occhi di tutti, pagati in prima persona dalle nuove generazioni che, per la prima volta nella storia, stanno peggio delle passate. Sono scesa in campo ed ho dato vita, con altri attivisti, ad una OPPOSIZIONE costruttiva con proposte per migliorare la qualità della vita e della politica, una lotta senza quartiere a sprechi a fini clientelari, al familismo amorale a partire dalle first lady di Sindaci, Assessori e Consiglieri regionali del nostro bel Gargano, a scempi del paesaggio e alla cementificazione selvaggia di pendii, del verde agricolo, tetti del centro storico, della bonifica della discarica di Giardinetto (in agro di Troia) e di tutti i siti inquinati.

Ho pubblicato, con cadenza a volte anche giornaliera, post sul mio profilo facebook e manifesti sulla centralissima via Regina Margherita, centinaia di comunicati stampa pubblicati da giornali cartacei e online.

Ho sottoposto all’attenzione di Funzionari e dei 16 Sindaci dell’ambito territoriale di Troia, degli Amministratori della Provincia di Foggia e della Regione Puglia inviti in autotutela amministrativa che spesso sono arrivati, causa inerzia ed indolenza amministrativa, sulle scrivanie della PROCURA DELLA REPUBBLICA, della CORTE DEI CONTI e dell’ANAC. Oggi sono in corso varie indagini giudiziarie, alla quale ho contribuito unitamente ad altri soggetti, con proposta di arresti domiciliari, per tentata induzione indebita e violenza privata, per il Primo Cittadino della mia Città e successiva richiesta di rinvio a giudizio fissata per il 1° febbraio del prossimo mese.

Ho subito intimidazioni, insulti maschilisti e minacce di querele con raccomandata con ricevuta di ritorno dalla ditta che gestisce il servizio di trasporto urbano e scolastico di Troia. Non mi sono mai piegata e non ho mai fatto un solo passo indietro perché le idee e la libera informazione non possono essere portate a processo!

Questa è la dimostrazione che nel Movimento 5 Stelle chiunque può candidarsi perché è l’unica forza politica aperta a tutti i cittadini di buona volontà e che vogliono un effettivo cambiamento, donne e uomini non più disponibili a delegare ai soliti noti le sorti del nostro Paese. La mia candidatura non è una scelta calata dall’alto, come avviene nei vecchi partiti, né mi è stata prescritta dal medico di famiglia, ma credo che il mio deciso impegno politico possa dimostrare, in modo inequivocabile, che alle parole e alle proposte hanno sempre fatto seguito fatti ed azioni concrete, perché se è vero che gli uomini si misurano dalle parole date, alle donne si richiedono valutazioni sull’operato svolto.

Ho messo a disposizione, da anni, il mio tempo per cercare di migliorare la società in cui vivo, stando sempre dalla parte dei più deboli, degli oppressi dall’asfissiante potere politico e degli ultimi. Sono stata dura e determinata con i potenti e prepotenti di turno, ma sempre rispettosa della dignità altrui, educata e propositiva. In molti mi hanno riconosciuto coraggio e determinazione (giornalisti, attivisti, cittadini…), non mollo mai in quanto l’esperienza mi ha insegnato che per ottenere risultati nella vita occorre: impegno, costanza, sacrificio, sudore, lotta e passione. Solo così è possibile raggiungere qualsiasi obiettivo. Un grosso in bocca al lupo e buone parlamentarie a tutti i candidati!”

