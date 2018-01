Rapina a mano armata in una tabaccheria a San Nicandro Garganico

Di:

Foggia, 04 gennaio 2018. RAPINA a mano armata nel tardo pomeriggio ai danni di una tabaccheria in Coprdi San Nicandro Garganico.

Lo riporta sannicandro.org.

Due persone sono entrate nell’attività commerciale armati uscendo dopo aver sparato.

Probabilmente il colpo di arma da fuoco sarebbe stato sparato per intimidire il titolare della tabaccheria, per la consegna del denaro presente in cassa. Il commerciante sarebbe rimasto ferito. Soccorso prontamente dai sanitari del 118 non è in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri della locale Stazione.

Redazione StatoQuotidiano.it