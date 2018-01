Renato Guttuso, Foggia ospita le opere del Maestro di Bagheria

Di:

Lo spazio espositivo della Contemporanea Galleria D’arte a Foggia ha l’onore di ospitare una preziosa rassegna dedicata a Renato Guttuso, il famigerato “Maestro di Bagheria”. La mostra, organizzata da Giuseppe Benvenuto in collaborazione con la Galleria De Bonis, sarà aperta al pubblico dal 13 gennaio al 4 febbraio 2018, offrendo l’opportunità di ripercorrere la storia di uno dei più grandi pittori del Novecento italiano, attraverso il suo sguardo, i cambiamenti della società italiana della quale è stato interprete e poeta.

Saranno messe in esposizione 30 opere uniche dai primi anni Trenta fino alla fine degli anni Ottanta: dipinti ad olio su tela, chine, tecniche miste e matite di ogni decennio e di ogni soggetto caro all’artista come intense nature morte, figure, luoghi quotidiani e moderne scene di genere. Gran parte della mostra sarà incentrata su una dimensione privata e intimista di Guttuso; presenti anche chicche e perle curiose tra cui rarissime chine raffiguranti la moglie ritratta dall’Artista durante i loro viaggi privati e non mancheranno chiaramente i famosi nudi dedicati alla Marta. Per finire, opere della serie originale “La Crocifissione” ed una selezione di chine e disegni su carta, per analizzare i diversi approcci del pittore alla figura.

Di origini siciliane, Renato Guttuso è stato il punto di riferimento del neorealismo italiano del secondo Novecento, distinto e riconoscibile tanto nei temi sociali quanto, più spesso, nei soggetti ispirati alla sua terra natìa che offre all’artista straordinari scorci di quotidiano, che egli sviluppa nel tema della natura morta.

L’esposizione, che sarà inaugurata sabato 13 gennaio alle ore 18,00, alla presenza dell’Assessore Regionale Leonardo Di Gioia, del Presidente del Consiglio Comunale di Foggia Luigi Miranda e dei critici Gianfranco Terzo e Giuseppe Marrone, sarà visitabile dal lunedì alla domenica inclusi festivi con orario 10.00-13.00 / 17,00 – 20,30.

Interverranno:

Leonardo Di Gioia – Assessore Agricoltura Regione Puglia

Luigi Miranda – Presidente Consiglio Comunale Di Foggia

Gianfranco Terzo – Assessore Comune Sannicandro In Bari

Giuseppe Marrone – Filosofo