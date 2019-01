Bari, quartiere Libertà: due arresti per tentato omicidio

Di:

Bari, 04 GENNAIO 2019. La notte di capodanno, a Bari, la Poliziadi Stato ha arrestato nella flagranza di reato AMORUSO Michele, di anni 43,e suo figlio AMORUSO Antonio, di anni 20, con precedenti di polizia per reaticontro il patrimonio e contro la persona nonché, per quanto concerne AMORUSOMichele, anche per associazione di tipo mafioso. I due si sono resiresponsabili di tentato omicidio aggravato, e detenzione illegale di armaclandestina da fuoco.

Durante i festeggiamenti per la notte di San Silvestro, alcuni equipaggi sonointervenuti a seguito della segnalazione di colpi d’arma da fuoco esplosi pocodopo la mezzanotte sul pianerottolo del piano attico di una palazzina ubicatanel cuore del popoloso quartiere Libertà.

Leattività investigative condotte nell’immediatezza da personale dei “Falchi” dellaSquadra Mobile di Bari, con l’ausilio di personale dell’U.P.G.S.P. dellaQuestura di Bari, e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hannoconsentito di accertare che, all’origine della sparatoria, vi era il lancio di deigrossi petardi che, dall’abitazione ubicata all’ultimo piano, sarebbero cadutied esplosi sul balcone della famiglia AMORUSO, innescando l’ira delle personepresenti all’interno dell’appartamento.

Pervendicare l’affronto subito, gli AMORUSO si sono recati, arma in pugno, pressol’abitazione del sesto piano e, dopo aver tentato di farsi aprire la porta,hanno dapprima esploso alcuni colpi di pistola all’indirizzo di chi eraall’interno dell’appartamento e poi hanno provato a sfondare a calci la portadi ingresso.

Decisiva,ai fini della risoluzione del caso, è stata la visione delle immaginiestrapolate dall’impianto di videosorveglianza installato dalla vittimasull’uscio di casa.

A seguitodi capillari ricerche messe in atto lungo le vie della città ancora intenta afesteggiare l’arrivo del nuovo anno, gli AMORUSO sono stati rintracciati econdotti in Questura per gli accertamenti del caso mentre la PoliziaScientifica si è recata sul posto per effettuare le opportune rilevazionibalistiche.

Altermine degli atti di rito padre e figlio sono stati associati presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’AutoritàGiudiziaria la quale ha richiesto ed ottenuto dall’Ufficio del Giudice delleIndagini Preliminari un’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa in data odiernaa carico dei due indagati per i reati di tentato omicidio aggravato dai futilimotivi e detenzione di arma clandestina.