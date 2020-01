“Epifania in Festa” a San Marco in Lamis

Quattro i momenti di festa racchiusi in un unico cartellone: mostra statica

auto d’epoca e Fiat 500 (a cura del coordinamento Fg/Manfredonia, Vespa Club

San Marco), sfilata dei Re Magi per le vie del paese accompagnati dai ben

noti zampognari sammarchesi, la quattordicesima edizione di “Cala la Befana”

organizzata come di consueto dallo Speleo Team Montenero (in collaborazione

con l’amministrazione comunale) e, per concludere, il suggestivo Presepe

Vivente di Rignano Garganico, che si snoderà lungo le viuzze del centro

storico medievale.

Per l’occasione e per chi volesse trattenersi per il pranzo la Pro Loco “G.

Serrilli” di San Marco in Lamis, presieduta dal dott. Ciro Nardella, ha

stretto un accordo con alcuni ristoranti tipici della zona.

Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando l’Info Point:

3280012112 / 3471982804