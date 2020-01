Festa del ciocciolato e volo della befana: tutti a Candela

Candela (Fg). Con la V edizione dell’ormai tradizionale ‘Volo della Befana’, Candela si appresta a salutare il ricco mese di eventi natalizi che l’ha vista, ancora una volta, protagonista in Capitanata, nel periodo più suggestivo dell’anno.

Migliaia i visitatori che hanno raggiunto il piccolo comune dauno per ammirare la bellissima Casa di Babbo Natale, a tutti gli effetti, conti alla mano, la più visitata del Sud Italia: centinaia di scolaresche, comitive e turisti provenienti da tutta la Puglia, dalle regioni limitrofe della Campania, del Molise e della Basilicata, ma anche da Abruzzo, Lazio e Campania, fino alle capatine, da oltreconfine, di turisti francesi, belgi e statunitensi che, in viaggio in Italia, non hanno perso l’occasione di vivere tutta la magia del Natale, alla stregua della nota soubrette Valeria Marini che, di rientro a Roma, il giorno di Santo Stefano, ha fatto tappa nel Paese del Natale.