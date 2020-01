Foggia, bomba sotto auto direttore RSSA “Il sorriso”. Tavolo Prefetto

, 04 gennaio 2020. Il Prefetto di Foggia,, ha presieduto stamani, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Foggia, con i vertici delle Forze dell’Ordine, nel corso della quale è stato analizzato l’episodio che si è registrato nella serata di ieri a Foggia in via D’Aragona, zona cimitero, a seguito della esplosione di un ordigno sotto una Range Rover, andata totalmente distrutta, in uso a, direttore del personale della R.S.S.A. “II sorriso”.

La conseguente deflagrazione, oltre a distruggere l’auto del direttore della RSSA “Il sorriso”, ha prodotto danni ad altre dieci autovetture parcheggiate, nonchè ad infissi e tapparelle delle vicine abitazioni.

Al termine dell’incontro, il Prefetto ha disposto adeguate misure di tutela nei confronti di Cristian Vigilante, oltre a quelle già assunte, ieri, in favore dei titolari degli esercizi commerciali danneggiati a fine anno.

Sulla vicenda sono in atto attività investigative da parte delle Forze di polizia, debitamente coordinate dalla competente Autorità giudiziaria.