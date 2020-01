Foggia, Cislaghi “Il buongiorno oramai ce lo danno con il botto”

“”Good morning Foggiaaaaaa. E il buongiorno ce lo danno con il botto della notte a dimostrazione che la criminalità dilaga in città ed è sempre più spavalda“.

Lo scrive su facebook Giorgio Cislaghi.

“Cosa ci sia dietro l’omicidio al Candelaro, cosa ci sia dietro la bomba di questa notte spetta alla magistratura appurarlo (le forze di polizia dipendono dai magistrati per le indagini), cosa fare per allentare la cappa di oppressione criminale sulla città è la politica che deve deciderlo.

Non servono sceneggiate, teatrini, recite in grande stile dopo omicidi e bombe perché in questi giorni chi teme l’azione dello Stato sta ben attento e la bomba di questa notte dimostra che non servono.

Serve cambiare il modo di vivere della città, serve ridare fiducia nel vivere civile e nel rispetto degli altri e delle regole di comunità. E allora che si tuteli realmente chi rispetta semafori, attraversamenti pedonali (quando ci sono) e norme di comportamento stradale. Che si metta mano al decoro della città assicurando servizi adeguati alle tasse pagate dai cittadini garantendo un servizio di raccolta dei rifiuti e una pulizia degni di una città, sistemando strade e marciapiedi senza che queste tornino a essere un colabrodo dopo pochi anni se non mesi.

Se la politica non riesce a dare decoro alla città assicurando il rispetto delle regole del vivere civile che non ci si aspetti un serio contrasto alla criminalità, organizzata o meno, perché è dal non rispetto degli altri, dall’uso della violenza per emergere che trae energia chi delinque e affama la città.

Un appello a tutte le associazioni impegnate nel sociale. Battete un colpo e date un colpo alla criminalità chiamando le persone alla mobilitazione, a manifestare per dare decoro e sicurezza alla città chiedendo non solo più polizie ma anche, e in primo luogo, una città degna di essere vissuta perché è anche il vostro silenzio di questi anni che ha permesso che la città sia sprofondata nel giro infernale di disservizi e criminalità”.