Foggia, il drone usato per Soleimani simile ai Predator di Amendola

Con una gittata di 1.800 chilometri e la possibilità di raggiungere i 15mila metri di altitudine l’MQ-9 ‘Reaper’, originariamente conosciuto come, è un «aeromobile a pilotaggio remoto» sviluppato dalla statunitense General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI). Sarebbe stato uno di questi droni, coadiuvato da un altro della stessa ‘famiglia’ di Predator, a sparare quattro missili contro due auto che stavano trasportandoi ed altri alti funzionari a Baghdad.

Questo velivolo (che costa circa dieci milioni di dollari, sensori compresi) è in dotazione da circa dieci anni anche all’Aeronautica Militare italiana, che lo usa disarmato, per compiti di sorveglianza e ricognizione. Uno di questi esemplari, utilizzato per la missione Mare Sicuro e appartenente al Gruppo velivoli teleguidati del 32esimo Stormo dell’Aeronautica militare di Amendola (Foggia), è precipitato lo scorso novembre in Libia per cause ancora non chiarite

Fonte Il Messaggero