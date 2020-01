Foggia. Pedarra “La risposta dello Stato arriverà presto!”

Foggia. Fratelli d’Italia è vicina alle vittime degli attentati, agli operatori del servizio pubblico e alla magistratura, ma non basta.

La politica deve fare la sua parte ad ogni livello per sensibilizzare i cittadini in un costante percorso di legalità, non abbiamo bisogno di consigli comunali che si trasformano in passerelle elettorali, ascoltate solo dagli addetti ai lavori ma attivare immediatamente un tavolo per la tutela e l’ordine pubblico in prefettura, ampliare il sistema di videosorveglianza in città e l’organico della polizia municipale per contenere una micro criminalità che vive di barbarie urbane che rendono invivibile la città.

Noi siamo una militanza civile che non deve nascondersi ma portare nelle scuole quel senso di legalità e giustizia.

Non chiediamoci cosa la città deve fare per noi, ma cosa noi siamo disposti a fare per la nostra città.

Peppino Pedarra – Presidente circolo Fdi Foggia Leonardo Manzi