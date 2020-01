La Bellezza dell’Isola di PIANOSA, i progetti di MARLINTREMITI

Zona A, riserva integrale dell’AMP Isole Tremiti, sarà in questo anno, al centro di progetti che il Laboratorio del Mare MARLINTREMITI vuole sottoporre all’ Ente Parco Nazionale del Gargano per valorizzarla, custodirla, e bonificarla dalla plastica e dal polistirolo

che il mare stesso, involontariamente, spinge sulle sue coste.

In un prossimo video le bellezze sommerse dell’Isola di Pianosa!!!”.

focus

Il MarlinTremiti nasce nel 2000 (viene rilevato un diving che era presente sin dagli anni ’90) e trasformato totalmente.

Da sempre si è cercato di vedere la subacquea non solo come attività sportiva ma anche come opportunità per studiare, per conoscere il mondo mare in tutte le sue sfaccettature.

– Voglia di esplorare la subacquea (come attività Sportiva);

– Pensare innovativo;

– Seguire l’evoluzione, la ricerca e la sicurezza;

– Darsi e aggredire sempre nuovi obiettivi;

– Essere curiosi e non smettere mai di imparare;

– Avere voglia di vincere;

– Vedere nel cambiamento un’opportunità;

Sono i valori a cui abbiamo da sempre creduto e che abbiamo voluto portare nella subacquea.

Ci sono voluti comunque alcuni anni, tra importanti investimenti e progetti per arrivare a quello che oggi riteniamo sia la strada da percorrere per garantire il buon futuro all’ambiente subacqueo e ci impegniamo per:

1) Promuovere l’attività subacquea ricreativa e tecnica

2) Tutelare l’Ambiente Subacqueo, la Biologia Marina e quindi la Riserva Marina delle Tremiti

3) Salvaguardare la ricchezza di beni Archeologici subacquei e non, quindi la Storia;

4) Conservare e far conoscere il Paesaggio Naturalistico sopra e sotto il Mare.

Oggi la nostra filosofia si è tradotta nella realizzazione del Laboratorio del MARE MarlinTremiti.”