Landella “Ciascuno di noi è chiamato a proteggere Foggia”

Foggia. “L’inizio del 2020 ci ha nuovamente consegnato un clima di paura. La criminalità ha rialzato la testa e il livello delle sue intimidazioni. Foggia non può cedere a queste minacce e alla violenza di questi parassiti che pensano di poter condizionare la vita della nostra comunità”.

Lo dice in una nota il sindaco di Foggia, Franco Landella.

“Agli imprenditori vittime degli attentati dinamitardi di questi giorni formulo la mia più completa e totale solidarietà, personale ed istituzionale. Ora che il terrore rischia di prendere il sopravvento Foggia non deve arretrare di un solo millimetro, continuando ad avere fiducia nello Stato, che ha già dimostrato di saper mettere all’angolo la delinquenza comune e la criminalità organizzata”.

“Ciascuno di noi oggi è chiamato a proteggere Foggia, coltivando ed affermando il principio di legalità in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata, a partire dalle giovani generazioni.

Le istituzioni continueranno ad essere accanto allo Stato in questa battaglia, confermando tutta la collaborazione ed il sostegno alle azioni che saranno necessarie, a cominciare da un incremento di mezzi e uomini per il lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura e dalla nascita della DIA a Foggia, di cui avvertiamo una urgenza non più differibile”.

“Quella minoranza che vuole intrappolare la città, tarpando le ali al suo sviluppo e alla sua crescita, non vincerà”.