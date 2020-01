Manfredonia. “Verso le Primarie”. Mozione Emiliano

In vista delle Primarie del centrosinistra per la scelta del candidato Presidente della Regione Puglia che si terranno Domenica 12 Gennaio, la mozione a sostegno di Michele Emiliano organizza un incontro con i propri simpatizzanti MARTEDÌ 7 GENNAIO alle ore 19.00 presso la sede del Partito Democratico in Via del Seminario 1 (Piazzetta del Carmine).