Monte. “Per gli alunni della Tancredi interruzione servizio scuolabus”

L’interruzione è determinata dal fatto che sarebbero emerse difficoltà per il rinnovo del contratto di lavoro dell’autista dello scuolabus.

Pertanto il servizio di trasporto degli alunni che, a dare retta al Comune, non sarà assicurato per due o tre settimane, verrà appaltato ad un soggetto esterno.

Quest’altro episodio di “mala gestione” conferma che l’improvvisazione e l’incompetenza sono ormai le due cifre peculiari della Giunta d’Arienzo.

È accettabile che gli amministratori di CambiaMonte si rendano conto all’ultimo momento che non è possibile rinnovare il contratto di lavoro all’autista dello scuolabus?

E poi, in che cosa consistono queste difficoltà? Sono veramente insuperabili? Che relazione vi è tra il mancato rinnovo del contratto e l’esternalizzazione del servizio?

È proprio vero che l’interruzione del servizio durerà soltanto due o tre settimane? Pensiamo proprio di no, considerato che la procedura di appalto richiede tempi più lunghi e potrebbe riservare ritardi e sorprese impreviste.

Intanto la superficialità con cui l’Assessora Palomba ha affrontato questa problematica procurerà notevoli disagi alle famiglie degli alunni della scuola dell’obbligo, disagi assai gravi anche perché ci troviamo nel cuore dell’inverno.

IL MOVIMENTO “VERSO IL FUTURO” E “FORZA ITALIA” SI AUGURANO, PER IL BENE DELLA CITTÀ, CHE PRIMA O POI QUESTI AMMINISTRATORI SIANO DALLA POPOLAZIONE DEMOCRATICAMENTE ALLONTANATI DAL PALAZZO DI CITTÀ.

(Fonte: Movimenti politici FORZA ITALIA e VERSO IL FUTURO – Monte Sant’Angelo)