San Severo, Comitato “Piazzolla vuole far declassare l’ospedale di San Severo”

San Severo, 04 gennaio 2020. “Piazzolla vuole far declassare l’ospedale di San Severo da primo livello ad ospedale di base. Piazzola si dimetta”.

Sentenzia così il Comitato Pro-Ospedale di San Severo in una serie di comunicati fatti circolare negli ultimi giorni a seguito della chiusura temporanea del Reparto di Pediatria del Masselli Mascia ora Presidio Territoriale di Assistenza (PTA). Ospedale che avrebbe un’utenza di circa 200.000 persone che diventano 300.000 nel periodo estivo.

Secondo il Comitato in questione, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale per la provincia di Foggia, Vito Piazzola, avrebbe procurato problemi al Masselli Mascia sin dal suo insediamento. Problemi quali la mancata gestione della carenza dei Dirigenti medici e dei Direttori di unità operative, la mancata considerazione di una evidente carenza di personale dell’area di comparto, della carenza di attrezzature elettromedicali nonostante gli appalti pagati a ‘caro prezzo’.

Non solo. Piazzola non avrebbe indetto importanti concorsi per direttori di reparti quali Nefrologia, Urologia, Chirurgia; non avrebbe fatto partire per tempo i concorsi per posti vacanti per dirigenti medici sopperendo alle necessità solo attraverso avvisi pubblici a tempo determinato e creando, a detta del comitato, una grave instabilità nei reparti.

Lasciato, inoltre, dal Direttore Generale, sempre secondo il Comitato, il gravissimo problema della carenza di anestesisti che limiterebbe fortemente gli interventi da tenersi nei reparti di Ostetricia e Ginecologia; come irrisolta risulterebbe la chiusura dell’Ambulatorio da oltre 15 mesi.

E non è finita qui.

Dal 23 dicembre, fatto ritenuto dal Comitato ancor più grave, è stata disposta dalla Direzione Generale la chiusura temporanea del reparto di Pediatria. Dall’1 gennaio 2020 i ricoveri in tale reparto sarebbero stati poi ripristinati, ma le unità operative sarebbero rimaste numericamente le stesse disponibili al 23 dicembre 2019.

A Piazzolla il Comitato chiede, dunque, di dimettersi o di presentarsi nel comune di San Severo per dare spiegazioni sul proprio operato nella stessa sala dove avrebbe preso degli impegni rispetto al Masselli Mascia il 14 Novembre 2018.

Intanto, il Comitato rende noto che avrebbe informato anche la Regione Puglia delle mancanze che caratterizzerebbero l’operato del Direttore Generale e sarebbe pronto a presentarne documentazione.

L’obiettivo del comitato, si precisa nei comunicati diffusi, sarebbe quello di tutelare la salute dei cittadini e non quello di autoincensarsi.