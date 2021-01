Assalto a portavalori su A27: chiesto processo a basista foggiano

Foggia, 04/01/2021 – (ilgazzettino) Il loro aiuto fu fondamentale e importantissimo per la realizzazione dell’assalto. Organizzando la logistica relativa al trasporto di armi e vetture rubate dal Sud Italia, e rendendo disponibile un luogo sicuro, un capannone nella zona industriale di Silea, dove nascondere i componenti del commando prima del blitz, oltre ad organizzare ripetuti sopralluoghi in autostrada per individuare il punto esatto in cui entrare in azione e, soprattutto, le vie di fuga per i complici.

La Procura di Treviso ha chiuso le indagini sui tre basisti componenti della banda, formata da una dozzina di uomini, che il 18 ottobre 2016 assaltò un portavolari della Civis, aprendone il tetto con un flessibile e riuscendo a rubare 245mila degli oltre 4 milioni stivati nel blindato. G. S., 37 anni di Foggia (già arrestato nel 2017 per un assalto analogo a Pisa, lungo l’A12), A. F., 48enne di Ponteza, e M. S., 51enne di Civitanova Marche, sono indagati in concorso con altri 10 soggetti rimasti ignoti per reati che vanno dalla rapina alla detenzione illegali di armi, dalla ricettazione alle lesioni personali nei confronti del capomacchina del portavalori, che venne ferito di striscio da un proiettile.

Il sostituto procuratore Francesca Torri ha chiuso le indagini sul caso, avanzando la richiesta di rinvio a giudizio per i tre soggetti.(ilgazzettino)