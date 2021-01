Bonifica SIN Manfredonia, incarico specialistico al RUP: esito di gara deserta

Manfredonia, 04/01/2021 – Premesso che: – con deliberazione della Giunta Comunale n.188 del 30.11.17 è stato stabilito di approvare le schede di progetto relative agli interventi di completamento delle attività di bonifica del SIN

– con propria determinazione n. 542 del 30.04.2019 il Dirigente del settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” ha nominato il dipendente ing. Damiano Francesco Saverio Responsabile Unico del Procedimento;

– con deliberazione di Giunta Regionale n. 2238 del 28.11.2019 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per a salvaguardia e tutela del territorio e delle Acque, Regione Puglia, Sezione Rifiuti e Bonifiche e Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo, allegato al provvedimento, avente ad oggetto accordo di programma “Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Manfredonia”;

– con deliberazione n. 22 del 04.12.2019 la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale ha approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Manfredonia, e le relative schede dei singoli interventi, per una spesa totale rimodulata di € 12.100.588,19 contenenti i relativi quadri economici di

seguito indicati:

– con medesimo provvedimento è stato dato indirizzo al Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile di costituire un pool di professionisti di comprovata esperienza in tema di bonifiche dei siti inquinati e per l’applicazione del principio “chi inquina paga” per la definizione dei procedimenti di competenza inerenti le diverse ed articolate obbligazioni a carico del Comune di Manfredonia, con competenze tecniche, amministrativo-contabili e giuridiche che provvedano ad affiancare il RUP per

imprimere la necessaria accelerazione dei complessi procedimenti finalizzati al disinquinamento dell’area SIN;

– Il data 20.12.2020 è stato sottoscritto il predetto Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Puglia, il Comune di Manfredonia e il Comune di Monte Sant’Angelo, che disciplina l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sin di Manfredonia, per l’importo complessivo di € 12.100.588,19.

Considerato che per il concreto avvio delle attività e per concludere i necessari atti inerenti le diverse ed articolate obbligazioni a carico del Comune di Manfredonia in tema di bonifiche dei siti contaminati ed in applicazione del principio “chi inquina paga” si è ritenuto di costituire un pool di professionisti di comprovata esperienza in tema di bonifiche dei siti inquinati e con competenze tecniche, amministrativo-contabili e giuridiche che provveda ad affiancare il RUP per imprimere la necessaria accelerazione dei

complessi procedimenti finalizzati al disinquinamento dell’area SIN.

Per la procedura di affidamento del servizio di supporto tecnico specialistico al RUP è stato acquisito perla presente procedura il seguente CIG: 85481436C1;

– in data 24.12.2020 è stato indetta una RDO n. 2721973, a tre operatori economici, a lotto unico di servizio “Servizi Professionali legali e normativi” dell’importo complessivo di € 20.000,00 (oltre I.V.A. e cassa) con scadenza per la presentazione delle offerte in data 31.12.2020 con il criterio del prezzo più basso; in data 31.12.2020, è stata conclusa la RDO n. 2719247, con esito di gara deserta come da verbale “RdO_2721973_Gara_deserta”.