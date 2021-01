Cagnano Varano, consegnati termoscanner e distributori gel nelle scuole

Gargano, 04 gennaio 2020. Prosegue l’iniziativa “Ripartiamo in sicurezza” promossa dal comune di Cagnano Varano. Ad oggi, la cittadina di Cagnano, è la prima in tutto il Gargano nord ad aver preso misure di sicurezza per contrastare il diffondersi del Covid-19 all’interno delle scuole.

Per garantire il ritorno a scuola in sicurezza dei ragazzi nei plessi scolastici, questa mattina sono stati consegnati i termoscanner per la misurazione di temperatura corporea e distributore automatico di gel. A beneficiare del servizio anche i docenti e lo staff scolastico. Prima di entrare presso la struttura scolastica, sarà necessario sottoporsi, singolarmente, al controllo della temperatura.